قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة القاهرة تتقدم 5 مراكز في تصنيف شنغهاي 2026.. نائب رئيس الجامعة يوضح التفاصيل
مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها
بعد تداول فيديو لودر البرجاية بالمنيا.. رئيس القرية يكشف حقيقة ردم نهر النيل
خلافات الميراث.. القبض على شخصين تعديا على شقيقهما وزوجته بالشرقية
الأردن: عدوان الحوثي على مكة يمثل استهانة بمكانة وقدسية العاصمة المقدسة
اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب 2026-2027.. دليل الأسعار والشروط وأماكن الاستخراج
الدفاع الروسية: إسقاط 258 مسيرة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر على عدة محاور
مدبولي يعلن بدء الاستعداد لمؤتمر الحكومة الشهر المقبل.. عرض الإنجازات والتحديات والرؤية المستقبلية
مدبولي: نعمل على تأمين احتياجات المنتجات النفطية في ظل ارتفاع أسعارها العالمية
رئيس الوزراء: الدولة تضع مختلف السيناريوهات لتأمين احتياجات البلاد من السلع والوقود
مدبولي: تكليفات خاصة بحظر قطع الأشجار نهائيا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ضبط 3 عمال لاتهامهم بإنهاء حياة صاحب مزرعة في وادي النطرون بدافع السرقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"معلومات الوزراء": 70٪ من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول 2050

"معلومات الوزراء": 70٪ من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول 2050
"معلومات الوزراء": 70٪ من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول 2050
أ ش أ

 أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن العالم يشهد تحولًا حضريًا متسارعًا، مع توقعات بأن يعيش نحو 70٪ من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 56٪ حاليًا، بما يعكس تحولًا ديموغرافيًا واقتصاديًا من شأنه إعادة تشكيل أنماط السكن والعمل والتنقل وتقديم الخدمات خلال العقود المقبلة.

وأوضح المركز، في تحليل جديد استند إلى تقرير للبنك الدولي، أن التحضر يمثل أحد أبرز التحولات الديموغرافية والاقتصادية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن المدن لم تعد مجرد تجمعات سكانية، وإنما أصبحت مراكز رئيسية للنشاط الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص العمل وتحسين الوصول إلى الخدمات.

وأشار إلى أن المدن تسهم بنحو 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستحوذ على نسبة كبيرة من الوظائف الجديدة، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات والصناعات الحديثة، بما يعزز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية.

وأضاف التحليل أن التوسع الحضري يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة عندما يتم بصورة مخططة ومدعومة بالبنية الأساسية اللازمة، من خلال رفع كفاءة استخدام الأراضي، وخفض تكاليف تقديم الخدمات، وتعزيز الترابط بين مناطق السكن والعمل، فضلًا عن دعم الابتكار وتحفيز فرص الاستثمار.

وفي المقابل، حذر من أن النمو الحضري غير المخطط قد يفرض ضغوطًا متزايدة على المدن، من بينها ارتفاع تكاليف السكن، والضغط على شبكات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة، إلى جانب اتساع نطاق المناطق العشوائية وتفاقم أوجه عدم المساواة بين السكان.

وأكد أن التوسع العمراني السريع لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين جودة الحياة، إذ ترتبط نتائجه بمدى قدرة المدن على التخطيط المسبق، وتوفير مساكن ملائمة وميسورة التكلفة، وربط مناطق التوسع الجديدة بشبكات النقل والخدمات الأساسية، بما يحول دون تحول النمو العمراني إلى مصدر إضافي للضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت المركز إلى أن المدن ستواجه خلال السنوات المقبلة تحديات متزايدة، في مقدمتها ارتفاع الطلب على الإسكان، والحاجة إلى تطوير وسائل نقل فعالة ومستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، فضلًا عن ضمان وصول الفئات الأكثر احتياجًا إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل.

وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تبني سياسات عمرانية متكاملة تربط بين التخطيط المكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير قواعد البيانات ونظم المعلومات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار.

وأشار التحليل إلى أن المساحات العمرانية المبنية عالميًا من المتوقع أن تزيد بأكثر من 50٪ خلال السنوات الـ25 المقبلة، بما يجعل القرارات الحالية المتعلقة باستخدامات الأراضي والإسكان والنقل والبنية الأساسية ذات تأثير طويل الأمد على شكل المدن وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات سكانها.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذه الاتجاهات العالمية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للدول التي تشهد توسعًا حضريًا وعمرانيًا متسارعًا، موضحًا أن التخطيط المبكر لهذا التوسع يمثل عاملًا رئيسيًا في تعزيز كفاءة المدن، وتحسين مستوى الخدمات، والحد من الضغوط الناتجة عن النمو السكاني والعمراني.

تعكس هذه التوقعات حجم التحول المرتقب في خريطة العمران عالميًا، وتبرز الحاجة إلى الاستعداد المبكر لمتطلبات الإسكان والنقل والخدمات والبنية الأساسية، بما يضمن أن يكون التوسع الحضري داعمًا للتنمية وتحسين جودة الحياة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سكان العالم في المدن إعادة تشكيل أنماط السكن أبرز التحولات الديموغرافية والاقتصادية في العصر الحديث تجمعات سكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الخميس 16-9-2026 في مصر

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الأهلي

ستاد القاهرة يستضيف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي بدور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

الدولار

من 50.17 لـ 52.20 جنيه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-9-2026 في البنوك

ترشيحاتنا

بريان يوان، نائب مدير متحف قصر هونج كونج لشؤون عمليات المتحف

"مستوى عالٍ من الاهتمام".. نائب مدير متحف قصر هونج كونج يوضح انطباعات الجمهور عن الحضارة المصرية

صورة ارشيفية

الصادرات الزراعية المصرية تستهدف تحقيق أرقام قياسية.. 9.5 مليون طن بنهاية العام

مؤتمر العمل العربي

مؤتمر العمل العربي يناقش مستقبل الوظائف في ظل التحولات التكنولوجية

بالصور

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها
لو بتحبي القهوة.. 7 عادات تفسد طعمها

إطلالة كاجوال.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك
الجو اتغير؟ 7 أعراض ممكن تظهر على جسمك

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء تزيد الإرهاق

مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق
مع ارتفاع الحرارة والرطوبة.. أخطاء بتزود الإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد