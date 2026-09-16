طلاب يقذفون مدرسة بالمنوفية بالطوب ويكسرون زجاجها ويصيبون طالبة

قام بعض الطلبة بقذف مدرسة فاطمة جوهر الإعدادية بالطوب، مما أسفر عن كسر زجاج أحد الفصول وإصابة طالبة.

وأكدت سعاد عبد السميع مديرة المدرسة ، أنه على الفور تم استدعاء نقطة الشرطة، إلا أن الطلبة كانوا قد غادروا المكان.

وأكدت ، أن إدارة المدرسة لن تتهاون مع أي سلوك يعرّض حياة الطلاب للخطر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقالت مديرة المدرسة : نرجو من أولياء الأمور التنبيه على أبنائهم بعدم التواجد في محيط المدرسة أثناء اليوم الدراسي، حفاظًا على سلامتهم وسلامة زملائهم.

وكان قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا الكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.



كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري

رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

خريطة العام الدراسي الجديد 2027