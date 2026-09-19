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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط نصاب انتحل صفة موظف للاستيلاء على أموال عملاء البنوك

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية.

وأشارت المهلومات إلى أنه تمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وتحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ..

النصب المنيا البنوك

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