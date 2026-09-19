صفقات دفاعية .. ماذا طلب الحسين عموتة من إدارة الأهلي قبل انتقالات الشتاء؟

يترقب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة الحسين عموتة المدير الفني للفريق إلى القاهرة مساء غد الأحد بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال فترة التوقف الدولي وذلك استعدادًا لاستئناف التدريبات وبدء التحضير للارتباطات المقبلة.

وكان عموتة قد غادر القاهرة متجهًا إلى المغرب عقب قيادة مران الأهلي صباح الأربعاء الماضي بعدما قرر منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام مستغلًا فترة التوقف الدولي الحالية على أن يعود الفريق إلى التدريبات الجماعية بداية من يوم الإثنين المقبل.

ومن المنتظر أن يعود المدير الفني المغربي إلى القاهرة برفقة جهازه المعاون مساء الأحد تمهيدًا لقيادة أول مران للفريق بعد فترة الراحة ووضع برنامج الإعداد الخاص بالمرحلة المقبلة في ظل رغبة الجهاز الفني في استغلال فترة التوقف لعلاج بعض السلبيات وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل عودة المنافسات الرسمية.

عموتة يحدد احتياجات الأهلي قبل يناير

وفي الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لاستئناف تدريباته بدأ الحسين عموتة مبكرًا في مناقشة احتياجات الفريق مع إدارة النادي خاصة فيما يتعلق بالخط الخلفي في ظل الظروف التي يمر بها دفاع الفريق خلال الفترة الحالية.

وطالب المدير الفني المغربي إدارة الأهلي بضرورة تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير من خلال التعاقد مع صفقتين قويتين بما يضمن زيادة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني وتعويض النقص العددي الناتج عن الإصابات.

ويرى عموتة أن تدعيم الدفاع أصبح من الملفات التي تحتاج إلى تحرك مبكر من جانب إدارة النادي خاصة مع تكرار الإصابات التي ضربت عددًا من عناصر الخط الخلفي وهو ما قد يمثل ضغطًا على قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة.

إصابات تضرب دفاع الأهلي

وجاءت مطالبة عموتة بتدعيم الدفاع في ظل مجموعة من الغيابات التي فرضت نفسها على حسابات الجهاز الفني وفي مقدمتها إصابة عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي إلى جانب إصابة ياسر إبراهيم بالتواء في الكاحل.

كما يفتقد الأهلي جهود المغربي يوسف بلعمري الظهير الأيسر للفريق بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتسببت هذه الغيابات في تقليص الخيارات الدفاعية المتاحة أمام الجهاز الفني الأمر الذي دفع عموتة إلى التأكيد على أهمية الاستعداد مبكرًا لفترة الانتقالات الشتوية وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات لاتخاذ القرارات الخاصة بتدعيم الفريق.

عموتة لا يفقد الثقة في مدافعي الأهلي

ورغم طلبه التعاقد مع مدافعين جديدين حرص الحسين عموتة على التأكيد لإدارة الأهلي على ثقته في العناصر الدفاعية الموجودة حاليًا ضمن قائمة الفريق.

ويرى المدير الفني المغربي أن المدافعين المتاحين يمتلكون القدرات الفنية التي تؤهلهم للمشاركة وتقديم مستويات جيدة خلال المرحلة المقبلة مشددًا على أنه يعتمد عليهم في خطته للمباريات القادمة.

لكن في الوقت نفسه يعتبر عموتة أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الخط الخلفي خاصة مع الإصابات المتتالية تجعل تدعيم الدفاع أمرًا ضروريًا للحفاظ على قوة الفريق وزيادة البدائل أمام الجهاز الفني.

وبحسب رؤية المدير الفني فإن وجود عناصر جديدة في الخط الخلفي لن يكون مرتبطًا بعدم اقتناعه بالمدافعين الحاليين وإنما يأتي في إطار التعامل مع ظروف الموسم وتوفير قائمة قادرة على مواجهة ضغط المباريات وتعدد الارتباطات.

تحرك مبكر قبل انتقالات يناير

ويأتي طلب عموتة في وقت تسعى خلاله إدارة الأهلي إلى تحديد احتياجات الفريق قبل فتح باب الانتقالات الشتوية خاصة أن تدعيم أي مركز يحتاج إلى دراسة عدد من الخيارات الفنية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقات.

وشدد المدير الفني على ضرورة بدء التحضير للصفقات الدفاعية المنتظرة في يناير بصورة مبكرة خصوصًا مع وجود عدد من الترشيحات التي يمكن بحثها وتقييم مدى ملاءمتها لاحتياجات الفريق.

ويرغب عموتة في أن تكون إدارة الأهلي مستعدة بشكل جيد قبل بداية فترة الانتقالات حتى لا يتكرر سيناريو التحرك المتأخر ولضمان اختيار العناصر التي تتناسب مع طريقة لعب الفريق ومتطلبات الجهاز الفني.

عودة عموتة تفتح ملف تدعيمات الأهلي

ومع عودة الحسين عموتة إلى القاهرة وقيادته تدريبات الأهلي بداية من الإثنين من المنتظر أن يشهد ملف تدعيم الفريق نقاشات أوسع بين المدير الفني وإدارة النادي خاصة فيما يتعلق بالمراكز التي تحتاج إلى دعم خلال شهر يناير.

ويتصدر خط الدفاع قائمة الاحتياجات التي حددها المدرب المغربي في ظل الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين حيث طلب عموتة التعاقد مع صفقتين في الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن يعمل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع العناصر المتاحة بالتزامن مع متابعة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة قبل انطلاق الميركاتو الشتوي.