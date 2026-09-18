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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيهاب المصري: عموتة مش قادر يوصل للشكل المناسب مع الأهلي

الحسين عموتة
الحسين عموتة
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

انتقد إيهاب المصري، مهاجم المقاولون العرب والمصري السابق، أداء الأهلي تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، مشيرًا إلى أن الفريق لم يصل حتى الآن إلى الشكل الفني المناسب.

وقال إيهاب المصري، في تصريحات إذاعية، إن الحسين عموتة «حتى الآن لسة مش قادر الوصول إلى الشكل اللي ينجح شكل الأهلي»، معتبرًا أن بعض قرارات المدير الفني أثارت علامات استفهام، خاصة فيما يتعلق بتوظيف اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف مهاجم المقاولون العرب والمصري السابق أن توظيف أحمد سيد زيزو في مركز 10 كان قرارًا خاطئًا، مؤكدًا أن قرارات عموتة المتضاربة بشأن مشاركة طاهر محمد طاهر وعلي محمود تمثل دليلًا على عدم استقرار المدير الفني على الشكل الأفضل للفريق.

وفي سياق متصل، قرر الحسين عموتة منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب المران الذي خاضه الفريق صباح الأربعاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعدها ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، وهو ما يمنح الجهاز الفني للأهلي فترة زمنية مناسبة للعمل على بعض الجوانب الفنية والبدنية قبل استئناف منافسات الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إيهاب المصري مهاجم المقاولون العرب والمصري السابق الأهلي المدرب المغربي الحسين عموتة الحسين عموتة

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