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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس كيتارا: الأهلي فريق قوي.. لا يعني ذلك أننا نخسر أمامه

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

تحدث رئيس نادي كيتارا عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام الأهلي، مؤكدًا أن الفريق المصري يمتلك إمكانات كبيرة، لكنه شدد على أن قوة الأهلي واستقراره لا تعني أن نتيجة المباراة محسومة لصالحه.

وقال رئيس نادي كيتارا في تصريحات قبل اللقاء المرتقب أمام الأهلي: «يظل الأهلي فريقًا قويًا، فهو نادٍ يتمتع باستقرار مالي ويمتلك إمكانات ومنشآت جيدة، لكن كل ذلك لا يعني أننا سنخسر أمامه».

ويستعد كيتارا لخوض مباراته المقبلة أمام الأهلي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق إلى تقديم أداء قوي ومنافسة النادي المصري، رغم الفوارق الكبيرة في الإمكانات والخبرات بين الطرفين.

وأكد رئيس كيتارا أن احترام إمكانات الأهلي لا يعني الدخول إلى المباراة باستسلام، مشيرًا إلى أن فريقه يمتلك طموحًا في الظهور بصورة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه.

وتحظى مواجهة الأهلي وكيتارا باهتمام كبير، في ظل رغبة الفريق المصري في مواصلة مشواره وتحقيق أهدافه خلال الموسم، بينما يتطلع كيتارا إلى تقديم مباراة قوية وإثبات قدرته على منافسة الأهلي داخل الملعب.

ويلاقي الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي رئيس نادي كيتارا قوة الأهلي رئيس كيتارا مواجهة الأهلي وكيتارا لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

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