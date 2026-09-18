محمد أبو علي: الأهلي لايفكر في إقالة الحسين عموتة

كشف محمد أبو علي، الناقد الرياضي، موقف إدارة النادي الأهلي من مصير الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، في ظل الحديث عن وجود مطالب برحيله خلال الفترة الحالية.

وقال أبو علي، خلال ظهوره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن جماهير الأهلي حرصت على دعم عموتة من المدرجات، خاصة بعد الأنباء التي ترددت بشأن رغبة البعض في الإطاحة بالمدير الفني.

وأوضح أبوعلي أن إدارة الأهلي لا تفكر في إقالة عموتة، وتمنحه الدعم الكامل، خاصة أنه لا يزال مدربًا جديدًا ويحتاج إلى مزيد من الوقت للتعرف على الفريق وإظهار أفكاره.

وأضاف أنه في حال حدوث تغيير مستقبلي وقرر الأهلي رحيل عموتة، فإن الاتجاه سيكون التعاقد مع مدرب أجنبي وليس مدربًا محليًا.