الدفاع الفرنسية: اجتماع باريس بحث خارطة طريق لبنان لحصر السلاح وترتيبات ما بعد اليونيفيل

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن اجتماعًا عُقد في العاصمة باريس تناول خارطة الطريق اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب بحث الترتيبات المتعلقة بالمرحلة التي تعقب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قائد الجيش اللبناني استعرض خلال الاجتماع أولويات الجيش ومتطلبات تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها القوات المسلحة اللبنانية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أولوية الحكومة اللبنانية تتمثل في ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني، واستكمال تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المشاورات الدولية بشأن الوضع الأمني في لبنان، ومستقبل الترتيبات الأمنية عقب انتهاء مهمة «اليونيفيل».