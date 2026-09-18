خبير: الدولة لديها خطة مسبقة للتعامل مع ملف الطاقة

قال المهندس حسين الغزاوي، خبير الطاقة، إن الدولة المصرية كانت لديها خطة مسبقة للتعامل مع ملف الطاقة خلال فصل الصيف، ولم تنتظر حدوث الأزمة للتحرك، مشيرًا إلى عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح “الغزاوي” خلال برنامج مساء dmc، أن الخطة شملت التعامل مع احتياجات الغاز، من خلال محطات وسفن إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية في العين السخنة ودمياط، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الغاز في ظل الظروف الجيوسياسية.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تنويع مزيج الطاقة، مع استهداف الوصول إلى نحو 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب استهداف وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة يشمل أيضًا محطة الضبعة النووية، بقدرة تصل إلى نحو 4.8 جيجاوات، فضلًا عن إنشاء خزانات لتخزين النفط الخام، بما يوفر مخزونًا يمكن الاعتماد عليه في حال حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وأكد الغزاوي أن المخزون النفطي يمكن أن يكفي لأكثر من شهر، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن خطة تأمين الطاقة يتم تحديثها بشكل مستمر وفقًا للتغيرات الجيوسياسية والظروف المتغيرة.