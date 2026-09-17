حملة تفتيشية على المطاعم بالتنسيق مع الطب البيطري بنطاق حي العجوزة

شن حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملة تفتيشية بالتنسيق مع الطب البيطري

للمرور على عدد من المطاعم والمنشآت الغذائية بنطاق حي العجوزة، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وشملت الحملة المرور والتفتيش على كل من:

-مطعم إليفن بشارع 26 يوليو.

-سوبر ماركت سعودي بشارع 26 يوليو.

-مطعم الجعان بشارع أحمد عرابي.

-مطعم سي فول بشارع السودان ناصية شارع فوزي رماح.

-مطعم سرايا الشام بشارع السودان ناصية شارع فوزي رماح.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاعم والمنشآت الغذائية بنطاق الحي للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.