ضبط 7.5 طن بطاطس و9 أطنان لانشون و14 طن زيوت سيارات مستعملة وبن مغشوش بالجيزة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ضرورة تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق، لمواجهة الممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلكين، وضبط السلع غير المطابقة للمواصفات.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت والأنشطة التجارية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة.

أسفرت الحملات عن ضبط 7.5 طن بطاطس داخل منشأة غير مرخصة بنطاق مركز ومدينة كرداسة، تقوم بإعادة تعبئة بطاطس مجهولة المصدر وبدون بيانات، إلى جانب ضبط 9 أطنان لانشون مجهول المصدر وبدون بيانات بمدينة الحوامدية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 14 طنًا من زيوت السيارات المستعملة المعدة لإعادة التدوير داخل منشأة غير مرخصة بنطاق حي الهرم، فضلًا عن ضبط 7,670 لتر من زيوت السيارات المستعملة المعاد تدويرها بمدينة السادس من أكتوبر، و1,220 كجم من زيت الطعام المستعمل مجهول المصدر بناحية حي الوراق.

واستكمالًا لجهود ضبط السلع المغشوشة، أسفرت الحملات عن ضبط 1,255 كجم من البن المغشوش بإضافة البسلة ونوى البلح بناحية مركز أوسيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرض الوقائع على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، أكد السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين، والتصدي لأي مخالفات أو تلاعب في الأوزان أو جودة السلع.