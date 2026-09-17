بعد رفع الفائدة 0.25%.. مدحت الشريف يكشف تداعيات قرار «الفيدرالي» على الأموال الساخنة بمصر

أكد الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 0.25% لا يُعد رقمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن رئيس الفيدرالي كان قد تحدث عن إمكانية زيادة الفائدة خلال العام بنحو 75 نقطة أساس.

وأوضح الشريف، خلال لقائه مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور»، أن رفع الفائدة الأمريكية له تأثيرات على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن عددًا من دول الخليج بدأت بنوكها المركزية في اتخاذ قرارات مماثلة برفع أسعار الفائدة بواقع 0.25%.

وأضاف أن رفع الفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى جذب المستثمرين للاستثمار في السندات وسندات الخزانة الأمريكية، نظرًا لارتفاع العائد عليها، لكنه استبعد حدوث مغادرة كبيرة للأموال الساخنة من مصر، معتبرًا أن نسبة الزيادة ليست كبيرة، فضلًا عن أن مصر تتمتع بدرجة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة عالميًا يترتب عليه عدد من التأثيرات، من بينها ارتفاع الأسعار بشكل عام، وحدوث حالة من الانكماش الاقتصادي، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يؤدي إلى تراجع الإقراض، وبالتالي التأثير على حركة الإنتاج.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس كذلك على الدين العام، نظرًا لزيادة تكلفة خدمة الديون مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح الشريف أن رفع أسعار الفائدة في مصر خلال الفترات السابقة لم يكن له تأثير كبير على التضخم، رغم أن الهدف الأساسي من رفع الفائدة هو محاولة الحد من التضخم وارتفاع الأسعار من خلال إحداث حالة من الانكماش الاقتصادي.

وأضاف أن هذا الأمر كان من بين العوامل التي جعلت البنك المركزي المصري يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وأشار الشريف إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمتلك صلاحيات تمكنه من تحديد اتجاه السياسة النقدية، موضحًا أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.