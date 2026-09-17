قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يتأخر أمام فيرينكفاروسي في الدوري الأوروبي
سفير الصين بالقاهرة: الرئيس السيسي أولى الزيارة التاريخية لرئيسنا إلى مصر الأهمية البالغة
سوق السفر العربي .. مصر للطيران تستعرض خطط تحديث أسطولها وتطوير خدماتها الرقمية
مقابل7 ملايين دولار.. تفاصيل جديدة عن بيع بيزيرا لأهلي دبي
زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
استمرار سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى 24 سبتمبر
علي إيهاب رجل مباراة الشرقية إنبي وبيراميدز في الدوري
موعد رمضان 2027 وأول أيام الصيام
معاها مخدرات .. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات رقص خادشة
أسامة كمال: واردات الصين من البترول تضعها في صدارة اللاعبين بسوق الطاقة العالمية
فيضانات مفاجئة في برشلونة وفالنسيا تتسبب في إلغاء رحلات جوية وتأجيل مباراة
الأزهر لمكافحة التطرف: دوافع اقتصادية تقف وراء انضمام بعض الشباب للجماعات الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد رفع الفائدة 0.25%.. مدحت الشريف يكشف تداعيات قرار «الفيدرالي» على الأموال الساخنة بمصر

مدحت الشريف
مدحت الشريف
محمود زيدان

أكد الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 0.25% لا يُعد رقمًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن رئيس الفيدرالي كان قد تحدث عن إمكانية زيادة الفائدة خلال العام بنحو 75 نقطة أساس.

وأوضح الشريف، خلال لقائه مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور»، أن رفع الفائدة الأمريكية له تأثيرات على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن عددًا من دول الخليج بدأت بنوكها المركزية في اتخاذ قرارات مماثلة برفع أسعار الفائدة بواقع 0.25%.

وأضاف أن رفع الفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى جذب المستثمرين للاستثمار في السندات وسندات الخزانة الأمريكية، نظرًا لارتفاع العائد عليها، لكنه استبعد حدوث مغادرة كبيرة للأموال الساخنة من مصر، معتبرًا أن نسبة الزيادة ليست كبيرة، فضلًا عن أن مصر تتمتع بدرجة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة عالميًا يترتب عليه عدد من التأثيرات، من بينها ارتفاع الأسعار بشكل عام، وحدوث حالة من الانكماش الاقتصادي، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يؤدي إلى تراجع الإقراض، وبالتالي التأثير على حركة الإنتاج.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس كذلك على الدين العام، نظرًا لزيادة تكلفة خدمة الديون مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح الشريف أن رفع أسعار الفائدة في مصر خلال الفترات السابقة لم يكن له تأثير كبير على التضخم، رغم أن الهدف الأساسي من رفع الفائدة هو محاولة الحد من التضخم وارتفاع الأسعار من خلال إحداث حالة من الانكماش الاقتصادي.

وأضاف أن هذا الأمر كان من بين العوامل التي جعلت البنك المركزي المصري يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وأشار الشريف إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمتلك صلاحيات تمكنه من تحديد اتجاه السياسة النقدية، موضحًا أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

أخبار توك شو مدحت الشريف 90 دقيقة الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

خوان بيزيرا

ميدو : 400 مليون جنيه وراء موافقة الزمالك على بيع بيزيرا

ترشيحاتنا

لب سوري

تحذير من عادة يفعلها الكثيرون عند تناول اللب السوري.. ما القصة؟

مكان الزلزال المدمر

خوارزمية جديدة تكشف مكان الزلزال المدمر المقبل.. ماذا سيحدث؟

أحمد حلمي والرميثي

لقاء عفوي مع أحمد حلمي يشعل إنستجرام.. الرميثي يتحدث عن مصر وأهلها في الإمارات

بالصور

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد