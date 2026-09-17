مبابي يشيد بذكاء مورينيو: أحد أذكى الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي

أشاد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، مؤكدًا تميز المدير الفني في التعامل مع اللاعبين، ومشيدًا بقدراته القيادية والفنية.

ويخوض مبابي تجربته الأولى تحت قيادة مورينيو، الذي عاد إلى تدريب ريال مدريد لولاية ثانية، بعدما أبرم النادي الإسباني معه عقدًا يمتد لثلاثة مواسم، حتى نهاية موسم 2028-2029.

وحقق ريال مدريد نتائج إيجابية منذ تولي مورينيو المسؤولية، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وهزيمة واحدة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

كما استهل الفريق الملكي مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار على إنتر ميلان بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

مبابي يتغنى بقدرات مورينيو

وتحدث كيليان مبابي عن مدربه جوزيه مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية، مشيرًا إلى إعجابه الكبير بشخصيته وطريقة تعامله مع اللاعبين.

وقال مبابي: «مورينيو شخصية استثنائية حقًا، فهو أحد أذكى الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي».

وأضاف: «إنه يعرف جيدًا كيف يدرب ويتعامل مع اللاعبين، وهو قائد حقيقي».

ويستعد مبابي للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وسط منافسة قوية من عدد من أبرز نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم لامين يامال، لاعب برشلونة.

وسبق أن تحدث النجم الفرنسي عن فرصه في التتويج بالجائزة، مؤكدًا ثقته في أحقيته بها، وكاشفًا أنه سيصوت لنفسه كأفضل لاعب في العالم.