قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة هيثم حسن.. سيلتيك يتأخر أمام فيرينكفاروسي في الدوري الأوروبي
سفير الصين بالقاهرة: الرئيس السيسي أولى الزيارة التاريخية لرئيسنا إلى مصر الأهمية البالغة
سوق السفر العربي .. مصر للطيران تستعرض خطط تحديث أسطولها وتطوير خدماتها الرقمية
مقابل7 ملايين دولار.. تفاصيل جديدة عن بيع بيزيرا لأهلي دبي
زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
استمرار سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى 24 سبتمبر
علي إيهاب رجل مباراة الشرقية إنبي وبيراميدز في الدوري
موعد رمضان 2027 وأول أيام الصيام
معاها مخدرات .. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية نشرت فيديوهات رقص خادشة
أسامة كمال: واردات الصين من البترول تضعها في صدارة اللاعبين بسوق الطاقة العالمية
فيضانات مفاجئة في برشلونة وفالنسيا تتسبب في إلغاء رحلات جوية وتأجيل مباراة
الأزهر لمكافحة التطرف: دوافع اقتصادية تقف وراء انضمام بعض الشباب للجماعات الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي يشيد بذكاء مورينيو: أحد أذكى الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

أشاد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، مؤكدًا تميز المدير الفني في التعامل مع اللاعبين، ومشيدًا بقدراته القيادية والفنية.

ويخوض مبابي تجربته الأولى تحت قيادة مورينيو، الذي عاد إلى تدريب ريال مدريد لولاية ثانية، بعدما أبرم النادي الإسباني معه عقدًا يمتد لثلاثة مواسم، حتى نهاية موسم 2028-2029.

وحقق ريال مدريد نتائج إيجابية منذ تولي مورينيو المسؤولية، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وهزيمة واحدة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.

كما استهل الفريق الملكي مشواره في دوري أبطال أوروبا بانتصار على إنتر ميلان بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

مبابي يتغنى بقدرات مورينيو

وتحدث كيليان مبابي عن مدربه جوزيه مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية، مشيرًا إلى إعجابه الكبير بشخصيته وطريقة تعامله مع اللاعبين.

وقال مبابي: «مورينيو شخصية استثنائية حقًا، فهو أحد أذكى الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي».

وأضاف: «إنه يعرف جيدًا كيف يدرب ويتعامل مع اللاعبين، وهو قائد حقيقي».

ويستعد مبابي للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وسط منافسة قوية من عدد من أبرز نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم لامين يامال، لاعب برشلونة.

وسبق أن تحدث النجم الفرنسي عن فرصه في التتويج بالجائزة، مؤكدًا ثقته في أحقيته بها، وكاشفًا أنه سيصوت لنفسه كأفضل لاعب في العالم.

مبابي مورينيو ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

خوان بيزيرا

ميدو : 400 مليون جنيه وراء موافقة الزمالك على بيع بيزيرا

ترشيحاتنا

لب سوري

تحذير من عادة يفعلها الكثيرون عند تناول اللب السوري.. ما القصة؟

مكان الزلزال المدمر

خوارزمية جديدة تكشف مكان الزلزال المدمر المقبل.. ماذا سيحدث؟

أحمد حلمي والرميثي

لقاء عفوي مع أحمد حلمي يشعل إنستجرام.. الرميثي يتحدث عن مصر وأهلها في الإمارات

بالصور

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد