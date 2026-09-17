بخلاف فيتامين ب .. أسباب تنميل الأطراف

يعد التنميل من أكثر المشكلات الشائعة فى الأطراف ويعتقد عدد كبير من الأشخاص أن نقص فيتامين ب هو السبب الوحيد ورائها،



ووفقا لما جاء فى موقع “medlineplus”هناك العديد من الأسباب المحتملة وراء حدوث التنميل،أبرزها:

الجلوس أو الوقوف في نفس الوضع لفترة طويلة

إصابة العصب على سبيل المثال، قد تتسبب إصابة الرقبة في الشعور بالخدر في أي مكان على طول ذراعك أو يدك، بينما يمكن أن تسبب إصابة أسفل الظهر الخدر أو التنميل على طول ساقك أو قدمك.



الضغط على أعصاب العمود الفقري، مثل الناتج عن انزلاق غضروفي

الضغط على الأعصاب الطرفية الناتج عن تضخم الأوعية الدموية أو الأورام أو النسيج الندبي أو العدوى أو بسبب ضغط جزء من الجسم (مثل الجلوس مع وضع ساق فوق الأخرى).

القوباء المنطقية أو عدوى الهربس النطاقي



عدوى أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والجذام ، والزهري ، أو السل

نقص إمداد الدم إلى منطقة ما، مثل تصلب الشرايين أو قضمة الصقيع أو التهاب الأوعية الدموية

مستويات غير طبيعية من الكالسيوم أو البوتاسيوم أو الصوديوم في جسمك

نقص فيتامينات ب مثل ب1، ب6، ب12، أو حمض الفوليك

استخدام بعض الأدوية

استخدام بعض أنواع المخدرات غير المشروعة في الشوارع

تلف الأعصاب الناتج عن الرصاص أو الكحول أو التبغ، أو عن أدوية العلاج الكيميائي

علاج إشعاعي

عضات الحيوانات

لدغات الحشرات والقراد والعث والعناكب

سموم المأكولات البحرية

حالات خلقية تؤثر على الأعصاب

أمراض المناعة الذاتية التي تهاجم الأعصاب



متلازمة النفق الرسغي (الضغط على العصب المتوسط ​​عند الرسغ)

السكري

الصداع النصفي

تصلب متعدد

النوبات

سكتة دماغية

النوبة الإقفارية العابرة (TIA)، والتي تسمى أحيانًا "السكتة الدماغية المصغرة"

قصور الغدة الدرقية

ظاهرة رينو (تضيق الأوعية الدموية، عادة في اليدين والقدمين)

