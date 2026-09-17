محافظ دمياط يتفقد مدينة الزرقا لمتابعة مستوى الخدمات والانضباط

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية بمدينة الزرقا، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم .

وخلال الجولة، تابع محافظ دمياط مستوى الانضباط بشوارع المدينة، مؤكدًا ضرورة التعامل الفوري مع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، والحفاظ على حرم الطريق .

كما تابع موقف تراخيص أعمال البناء، موجهًا بضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، موجهًا باستمرار المتابعة الميدانية لمنع المخالفات والتعديات.

وحرص المحافظ، خلال جولته، على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والتعرف على ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات.