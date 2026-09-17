قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة
احتجاجات مستمرة في فرنسا ضد ارتفاع الوقود.. والصيادون يغلقون مستودعات النفط
الأجواء الخريفية تقترب.. منار غانم: انخفاض الحرارة 4 إلى 5 درجات غدا
طلع 420 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
مستشار خامنئي: إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا بعد إسقاط ترامب ونتنياهو
أمين سر هيئة كبار العلماء: المفتي ينبغي أن يكون مطمئنًا إلى حكمه مستبرئًا لدينه.. صور
وزير الصحة لصدي البلد: الدواء المصري يتمتع بجودة عالية بشهادة المنظمات العالمية
بعد غش البن بالبسلة.. جمال شعبان يحذر من تناول القهوة مجهولة المصدر
وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير نادر زكي متحدثا رسميا
الفراخ تتحدى الفيدرالي الأمريكي.. تعرف على أسعار الدواجن بعد رفع الفائدة
وزير الخارجية: هناك رؤية مصرية واضحة تتعلق بضرورة بناء نظام أو هيكل للأمن الإقليمي
في لفتة نادرة.. ترامب يستقبل شي جين بينج عند سلم الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اقتصادية قناة السويس تستعرض إنجازات السنوات الأخيرة وتكرم الرئيس السابق للهيئة

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أ ش أ

نظمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة مصطفى شيخون، احتفالية لتكريم وليد جمال الدين، الرئيس السابق للهيئة، اليوم /الخميس/ بمقر الهيئة بالسخنة، تقديرًا لما قدمه خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة والعاملين بها، في إطار حرص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تقدير جهود قياداتها وأبنائها، وبما يعكس تقدير الهيئة لمسيرة العمل والجهود التي أسهمت في دعم دورها وتعزيز حضورها الاستثماري والصناعي واللوجستي.

وأكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة جاء في إطار الدعم المستمر والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي أسهم في دفع جهود التطوير وتعزيز دورها على خريطة الاستثمار والصناعة والتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت خلال هذه الفترة تحولات كبيرة في حجم الدور الذي تقوم به، وأصبحت وجهة استثمارية متكاملة تجمع بين المناطق الصناعية والموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب ما شهدته من توسع في جذب الاستثمارات وتنوع في القطاعات الصناعية، وتطوير المناطق الصناعية والموانئ، ودعم توطين الصناعات وتعزيز الصادرات.

وأضاف أن وليد جمال الدين كان في قلب هذه المرحلة، وترك خلال فترة رئاسته للهيئة بصمة واضحة في مسيرتها، مؤكدًا أن ما تحقق جاء في إطار مسيرة متراكمة وعمل مؤسسي شارك فيه أبناء الهيئة بمختلف مواقعهم، وأن مسؤولية المرحلة الحالية تتمثل في البناء على ما تحقق ومواصلة العمل على جذب استثمارات نوعية، وتطوير المناطق الصناعية والموانئ، ودعم التوطين والتصدير، بما يعزز دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز متكامل للصناعة والتجارة واللوجستيات.

ومن جانبه، أعرب وليد جمال الدين، الرئيس السابق للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية لما قدمته من دعم واهتمام بالهيئة، مؤكدًا أن ما تحقق جاء ثمرة لهذا الدعم وجهود قيادات الهيئة والعاملين بها، مشيدًا بما بذلوه من عمل خلال الفترة الماضية، ومشددًا على أن استكمال المسيرة يمثل مسؤولية الجميع تجاه الهيئة، في ظل حجم الطموحات والآمال الكبيرة المعلقة عليها، وضرورة مواصلة البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية.

وفي ختام الفعالية، عقد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لقاءً مع العاملين بالهيئة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والاستمرار في أداء الدور المنوط بالهيئة بما يتواكب مع الطموحات المستهدفة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من فرص وتحديات تتطلب مواصلة التطوير وتعزيز القدرة التنافسية للهيئة.


 

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مصطفى شيخون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يشارك أبناء شمال سيناء أفراحهم في أجواء تسودها المحبة والمودة

وزير الأوقاف يشارك أبناء شمال سيناء أفراحهم في أجواء تسودها المحبة والمودة.. صور

وزير الأوقاف: تكريم حفظة كتاب الله يجسد اهتمام أبناء سيناء بالقرآن الكريم

وزير الأوقاف: تكريم حفظة كتاب الله يجسد اهتمام أبناء سيناء بالقرآن الكريم.. صور

وزير الأوقاف يشهد افتتاح مركز سالمان الطبي ببئر العبد لخدمة أبناء سيناء

وزير الأوقاف يشهد افتتاح مركز سالمان الطبي ببئر العبد لخدمة أبناء سيناء.. صور

بالصور

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد