وسط أجواء روحانية.. إيمان عز الدين تؤدي مناسك العمرة

شاركت الإعلامية إيمان عز الدين متابعيها أجواء رحلتها لأداء مناسك العمرة، وظهرت خلال الرحلة مرتدية الحجاب والعباءة، وسط أجواء روحانية غمرتها بالسعادة والطمأنينة.

وعبرت إيمان عز الدين عن سعادتها بهذه الرحلة، التي حرصت على مشاركة جانب من تفاصيلها مع متابعيها، وسط تفاعل من جمهورها مع ظهورها خلال أداء مناسك العمرة.

من هي إيمان عز الدين

وتعد إيمان عز الدين من الإعلاميات المصريات، وتقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر قناة CBC، إلى جانب الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهن مؤخرًا الإعلامية مها بهنسي.

ويناقش برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عددًا من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات لمناقشة الموضوعات المطروحة.

وفي سياق آخر، أصدرت إيمان عز الدين مؤخرًا كتابًا بعنوان «عقلك في راسك»، تناولت خلاله العلاقة بين الرجل والمرأة بأسلوب ساخر وباللغة العامية، مستعرضة عددًا من المواقف الحياتية اليومية التي تعكس طبيعة العلاقات الإنسانية.

وتجمع إيمان عز الدين بين العمل الإعلامي والكتابة، حيث تقدم من خلال تجربتها الإعلامية والكتابية محتوى يتناول القضايا الاجتماعية والحياتية بأسلوب قريب من الجمهور.