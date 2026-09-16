إيمان عز الدين: لما الأدوار تتبدل ماتستناش أنوثة من ست اضطريتها تشاركك رجولتك

وجهت الإعلامية إيمان عز الدين رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدثت خلالها عن تبدل الأدوار والمسؤوليات بين الرجل والمرأة، وما قد يترتب على ذلك من تغير في طبيعة العلاقة بين الطرفين.

وكتبت إيمان عز الدين: «لما الأدوار تتبدل، ماتستناش أنوثة من ست إنت اضطريتها تشاركك رجولتك ومسؤولياتك وقوامتك».

وتعد إيمان عز الدين من الإعلاميات المصريات، وتقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، إلى جانب الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهن مؤخرًا الإعلامية مها بهنسي.

ويناقش برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عددًا من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، أصدرت إيمان عز الدين مؤخرًا كتابًا بعنوان «عقلك في راسك»، تناولت خلاله العلاقة بين الرجل والمرأة بأسلوب ساخر وباللغة العامية، مستعرضة عددًا من المواقف الحياتية اليومية التي تعكس طبيعة العلاقات الإنسانية.