إيمان عز الدين تستعيد نوستالجيا الثمانينيات: «الحياة كانت بسيطة ودافية وهادية وحقيقية»

استعادت الإعلامية إيمان عز الدين أجواء فترة الثمانينيات، تزامنًا مع انتشار تريند صور وذكريات تلك الحقبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت متابعيها صورة من تريند الثمانينيات عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك».

وعبرت إيمان عز الدين عن حالة الحنين التي يشعر بها كثيرون تجاه فترة الثمانينيات، متسائلة عن سر ارتباط الجمهور بهذه الحقبة وما تحمله من ذكريات خاصة.

وكتبت الإعلامية عبر حسابها على «فيسبوك»: «ليه عندنا نوستالجيا التمانينات؟ يمكن علشان الحياة كانت بسيطة، ودافية، وهادية، وحقيقية.».

وتفاعل عدد من متابعي إيمان عز الدين مع المنشور، خاصة أن تريند الثمانينيات أعاد إلى الأذهان العديد من تفاصيل الحياة خلال تلك الفترة، سواء على مستوى الموضة والموسيقى والأعمال الفنية أو طبيعة الحياة اليومية.

وتحظى فترة الثمانينيات بحالة خاصة من الحنين لدى قطاع كبير من الجمهور، إذ أصبحت صور تلك الحقبة وذكرياتها من أبرز الموضوعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مع استعادة الجمهور لأجواء الماضي ومقارنة تفاصيلها بالحياة في الوقت الحالي.

ويأتي منشور إيمان عز الدين ضمن موجة واسعة من محتوى «النوستالجيا» التي تشهد انتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى استعادة ذكريات الماضي والتفاصيل التي ارتبطت بمرحلة الطفولة والشباب لدى قطاع كبير من المتابعين.