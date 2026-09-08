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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي.. خطوات التقديم والشروط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الكاتب الصحفي أحمد حسن، المتخصص في ملف الإسكان، تفاصيل وخطوات التقديم لحجز وحدات الإيجار التمليكي، موضحًا أن الطرح الجديد يتضمن 25 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

25 ألف وحدة بنظام الإيجار التمليكي

وأوضح أحمد حسن خلال صباح الخير يا مصر،أن الطرح يشمل 15 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب 10 آلاف وحدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن منظومة الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب على المتقدم الالتزام بها، إلى جانب ضرورة استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة حتى لا يتعرض الطلب للاستبعاد.

شروط الحجز

وقال أحمد حسن إن سن المتقدم لوحدات صندوق الإسكان الاجتماعي يجب ألا يقل عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا، بينما يصل الحد الأقصى للسن بالنسبة لوحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 45 عامًا.

وأضاف أن المتقدم يجب أن يكون من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين فيها، وألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، كما لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة.

دعم إيجاري يصل إلى 100 ألف جنيه

وأشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يقدم دعمًا للإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، ويتم احتساب الدعم على مدار مدة الإيجار.

وأوضح أن الحد الأقصى لصافي الدخل من جميع مصادر الدخل بالنسبة للأسرة يبلغ 16 ألف جنيه، مع ضرورة استيفاء باقي شروط الاستحقاق.

وحدات في المحافظات والمدن الجديدة

وأوضح أحمد حسن أن وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين 9» بمحور الإيجار تتوزع بين المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب وحدات منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ويشمل الطرح 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة ضمن الوحدات المنفذة في إطار مبادرة حياة كريمة.

مساحات تصل إلى 161 مترًا

وفيما يتعلق بوحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أوضح أن الوحدات المطروحة تتوزع على عدد من المدن الجديدة، بمساحات تبدأ من 57 مترًا مربعًا وتصل إلى 161 مترًا مربعًا، وتشمل مجموعة متنوعة من مشروعات الإسكان.

تحذير من أخطاء التقديم

وحذر أحمد حسن من الوقوع في الأخطاء التي قد تؤدي إلى استبعاد المتقدم، مؤكدًا ضرورة قراءة شروط الطرح بعناية والتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة.

كما شدد على أهمية التأكد من انطباق شروط السن والدخل ومحل الإقامة، وعدم سبق الاستفادة من وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، فضلًا عن الالتزام بعدم تقدم الأسرة لحجز أكثر من وحدة.

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