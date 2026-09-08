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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

آودي تعيد إحياء A2 بعد 25 عامًا بفكرة سبقت عصرها

آودي A2 e-tron
آودي A2 e-tron
عزة عاطف

أعادت شركة أودي إحياء اسم طرازها الشهير A2 عبر تقديم سيارة الكروس أوفر الكهربائية الجديدة A2 e-tron لعام 2027، مستحوذة على المفهوم المبتكر الذي قدمته الشركة قبل 25 عامًا في طراز عام 1999 الهاتشباك. 

وتأتي السيارة الجديدة بأبعاد أكثر اتساعًا وهيكل عصري يجمع بين لغة التصميم الكلاسيكية والتقنيات الكهربائية المتطورة، لتكون السيارة الأكثر كفاءة في تاريخ العلامة الألمانية.

تصميم مستوحى من النسخة الأصلية ومعايير انسيابية متقدمة

يستعير تصميم أودي A2 e-tron العناصر البصرية الرئيسية من النسخة الكلاسيكية، بما في ذلك التصميم المرتفع والزجاج الخلفي المزدوج، مع دمجهما في هيكل أكثر عرضًا ووقفة رياضية على الطريق. 

وركزت أودي على الأيروديناميكية بكفاءة مرتفعة؛ حيث حققت معامل سحب يبلغ 0.24 بفضل الشبكة الأمامية النشطة، والأرضية المغلقة بالكامل، ومقابض الأبواب الكهربائية المدمجة التي تفتح باللمس، مما يقلل من مقاومة الهواء ويضمن أعلى مستويات الهدوء داخل المقصورة.

خيارات البطاريات والمدى الكهربائي والأداء

تستند السيارة إلى خيارات متعددة لمنظومة الحركة المباشرة، حيث تبدأ القوة من 167 حصانًا للنسخة الأساسية وتصل إلى 322 حصانًا في الفئة الأعلى أداءً. 

وتوفر أودي 3 خيارات لسعة البطارية تبدأ من 52 كيلوواط/ساعة وصولاً إلى 84 كيلوواط/ساعة، والتي تتيح قطع مسافة تصل إلى 401 ميلًا (نحو 645 كم) في الشحنة الواحدة وفق معيار WLTP الأوروبي. 

وتسجل السيارة أرقام كفاءة استثنائية بمتوسط استهلاك يبلغ 12.8 كيلوواط/ساعة لكل 100 كم، مع فتح باب الطلبات بسعر يبدأ من 32200 جنيه إسترليني للنسخة القياسية.

آودي A2 e-tron
آودي A2 e tron سيارات آودي الكهربائية آودي 2027 كروس أوفر كهربائية

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آودي تعيد إحياء A2 بعد 25 عامًا بفكرة سبقت عصرها

آودي A2 e-tron
آودي A2 e-tron
آودي A2 e-tron

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