من الملاحة الجوية للذكاء الاصطناعي.. "القابضة للمطارات" تقود جيل المطارات الذكية من العلمين

تشارك الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران 2026، الذي ينعقد في مطار العلمين الدولي خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، عبر جناح مؤسسي ضخم يمتد على مساحة 234 متراً مربعاً بالمنطقة الحيوية (المنطقة E - جناح رقم D100).

ويعكس الجناح نموذجاً متكاملاً لمنظومة الطيران المدني المصري بمشاركة شركاتها التابعة: شركة ميناء القاهرة الجوي، الشركة المصرية للمطارات، الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران (AVIT).

عرض أحدث مشروعات التطوير والحلول التكنولوجية

وتستعرض الشركات التابعة خلال فعاليات المعرض حزمة من أبرز مشروعاتها وحلولها التقنية، أبرزها:

شركة ميناء القاهرة الجوي: تسلط الضوء على مشروعات التطوير والتحول الرقمي وتقنيات خدمة الركاب الذكية.

الشركة المصرية للمطارات: تستعرض شبكة المطارات الإقليمية والدولية وجاهزية البنية التحتية والتحول نحو المطارات الخضراء المستدامة.

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية: تعرض أحدث نظم إدارة المجال الجوي وتطبيقات الأقمار الصناعية لضمان أعلى معايير السلامة والأمان.

شركة تكنولوجيا معلومات الطيران: تبرز دورها كذراع تقني يقدم أحدث الحلول البرمجية والتكنولوجية لدعم التحول الرقمي الشامل للمطارات.

تكامل مؤسسي ومنصة للتعاون الدولي

وأكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن المشاركة تأتي انطلاقاً من الدور الاستراتيجي للشركة في تطوير القطاع، مشيراً إلى أن التواجد بجناح موحد يضم الشركات الأربع يبرز التناغم والتكامل المؤسسي، ويكشف عن الطفرة الحقيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي وإدارة المجال الجوي والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية عالمية للتواصل مع كبرى المؤسسات الدولية لتعزيز مكانة المطارات المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، حيث يستقبل الجناح الوفود الرسمية وخبراء الصناعة ووسائل الإعلام عبر عروض توضيحية حية على مدار أيام المعرض.