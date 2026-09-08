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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
ريهام قدري

مع تزايد الحديث عن ظهور طائر المينا الهندي في بعض المناطق، قد تفاجأ بعض الأسر بوجوده على البلكونة أو بالقرب من النوافذ، وهنا يفضل التعامل معه بهدوء وعدم محاولة الإمساك به أو مطاردته.

ماذا تفعلين إذا ظهر في البلكونة؟

1- لا تقتربي منه أو تحاولي الإمساك به
إذا كان الطائر سليمًا وقادرًا على الطيران، اتركي له مساحة وابتعدي عنه، خصوصًا إذا كان معه صغار أو بدا عليه التوتر.

2- لا تتركي الطعام مكشوفًا
تخلصي من بقايا الطعام ونظفي البلكونة جيدًا، لأن توفر مصادر الطعام والمخلفات قد يشجع الطيور على العودة إلى المكان.

3- أغلقي مصادر الطعام والمياه
إذا كنتِ تضعين أطباق مياه أو طعام للطيور، فمن الأفضل إزالتها مؤقتًا إذا أصبح المينا يتردد باستمرار على البلكونة.

4- امنعي دخوله إلى المنزل بهدوء
إذا دخل الطائر إلى غرفة، افتحي نافذة أو بابًا يؤدي إلى الخارج وأغلقي الأبواب المؤدية لباقي المنزل، ثم ابتعدي واتركي له طريقًا واضحًا للخروج.

5- لا تستخدمي السموم أو المواد اللاصقة أو أي وسيلة لإيذائه
التعامل مع الطيور البرية يجب أن يكون بطريقة آمنة، كما أن استخدام المواد السامة قد يضر بالحيوانات الأليفة والأطفال.

6- إذا كان الطائر مصابًا أو غير قادر على الطيران
لا تحاولي علاجه بنفسك أو إطعامه بالقوة. الأفضل التواصل مع الجهات البيطرية أو المختصة بالحياة البرية للحصول على التوجيه المناسب.

هل وجوده في البلكونة يعني أنه سيهاجم الأسرة؟

ليس بالضرورة. وجود الطائر بالقرب من المنزل لا يعني أنه سيهاجم الإنسان.

لكن مثل أي طائر بري، من الأفضل عدم الاقتراب منه أو استفزازه، خاصة إذا كان يحاول حماية عش أو فراخ.

الأهم لا داعي للذعر لمجرد رؤية المينا الهندي؛ الهدف هو تقليل عوامل جذبه إلى المنزل والتعامل معه بطريقة آمنة للإنسان والطائر.

طائر المينا الهندي طائر المينا مخاطر طائر المينا الهندي

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