لماذا وافق الزمالك على معايشة محمد حمد مع بنفيكا؟.. حازم إمام يكشف

كشف حازم إمام، رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن موهبة جديدة داخل قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أن محمد حمد، لاعب فريق الشباب مواليد 2008، يمتلك إمكانيات كبيرة تؤهله ليكون أحد أبرز نجوم الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وقال حازم إمام، خلال ظهوره عبر برنامج «زملكاوي»، إن محمد حمد يمتلك أسلوب لعب مشابهًا لعبد الله السعيد، مشيرًا إلى أنه قادر على اللعب في مركز 8 وكذلك الجناح.

وأوضح رئيس قطاع الكرة بالزمالك: «محمد حمد يمتلك إمكانيات كبيرة جدًا، ولو أخذ فرصة حقيقية واستطاع أن يتمسك بها، سيكون خليفة عبد الله السعيد، هو نفس طريقة لعبه».

وأضاف: «هو لاعب متكامل، يمتلك المهارة الجيدة وهداف ويجيد اللعب برأسه، ومتواجد دائمًا مع وائل رياض في منتخب مصر».

وكشف حازم إمام أن محمد حمد يخوض حاليًا فترة معايشة في نادي بنفيكا البرتغالي، مؤكدًا أنه يتواصل معه بشكل مستمر خلال فترة وجوده في البرتغال.

واختتم تصريحاته قائلًا: «محمد حمد سيكون من أفضل لاعبي الكرة في مصر خلال الفترة القادمة».

وكان الزمالك قد وافق على خوض محمد حمد، لاعب فريق الشباب مواليد 2008، فترة معايشة في بنفيكا، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات والتطور الفني.