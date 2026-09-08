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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

الجبنة الرومي
الجبنة الرومي
ريهام قدري

تعتبر الجبنة الرومي من أشهر أنواع الجبن الموجودة على مائدة المصريين، وكثير من الأمهات يضعنها في سندوتشات الأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة

وكشف الدكتور أحمد أبو الريش اخضائي التغذية العلاجية  لكن هل تناولها يوميًا هو الاختيار الأفضل؟

تحتوي الجبنة الرومي على بروتين عالي الجودة، والكالسيوم، وفيتامين A، كما أن عملية تصنيع الجبن المعتق تعتمد على التخمير والتعتيق، وهو ما يمنحها خصائص ونكهة مميزة.

ومن المعلومات اللافتة عن صناعة الجبنة الرومي أن إنتاجها يحتاج إلى كمية كبيرة من اللبن، إذ يعتمد الأمر على تركيز مكونات اللبن وفقد جزء كبير من الماء خلال مراحل التصنيع والتعتيق، لذلك يصبح الجبن أكثر تركيزًا في العناصر الغذائية مع انخفاض محتواه المائي.
لكن الجبنة الرومي ليست طعامًا يُفضل الإفراط فيه.

فمع ارتفاع تركيز العناصر الغذائية، ترتفع أيضًا نسبة الدهون والصوديوم، خاصة في الأنواع المعتقة والمالحة. وبالتالي فإن تناول كميات كبيرة منها بصورة متكررة قد لا يكون مناسبًا، خصوصًا للأطفال الذين يحتاجون إلى نظام غذائي متنوع، أو للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو يحتاجون إلى تقليل الصوديوم والدهون المشبعة.

أما الاعتقاد الشائع بأن الجبنة الرومي تحتوي على الفورمالين، فلا ينطبق على الجبن المصنع بطريقة سليمة؛ فالفورمالدهيد ليس مادة حافظة مسموحًا بإضافتها إلى الأغذية بهذه الصورة، واستخدام مواد غير مصرح بها في تصنيع الطعام أمر مختلف تمامًا عن عملية التمليح والتخمير والتعتيق الطبيعية للجبن.


وتختلف الجبنة الرومي أيضًا حسب مدة التعتيق؛ فكلما فقدت كمية أكبر من الماء أصبحت أكثر صلابة وتركيزًا، وهو ما يفسر اختلاف القوام والطعم والسعر بين الأنواع.


وقد يعاني بعض الأشخاص من الصداع بعد تناول الجبن المعتق، ويرتبط ذلك لدى بعض الأشخاص بحساسية أو عدم تحمل مركبات مثل التيرامين، وهي مواد يمكن أن تتكون أو تزداد في بعض الأطعمة المعتقة.


الجبنة الرومي يمكن أن تكون جزءًا من النظام الغذائي، لكنها ليست الأفضل أن تكون المكون الأساسي في سندوتش الطفل كل يوم. 

والأفضل التنويع بين مصادر البروتين والكالسيوم مثل البيض، والجبن الأبيض الأقل ملحًا، والزبادي، والحليب، مع مراعاة الكمية ونوع الجبن.

الجبنة الرومي جبنة رومي فوائد الجبنة الرومي

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