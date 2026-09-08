بص في ورقتك.. إبراهيم المنيسي وعدلي القيعي يفتحان النار على حسام المندوه

شهد برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي، ردًا قويًا من الإعلامي إبراهيم المنيسي والمهندس عدلي القيعي، على التصريحات الأخيرة للدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، بشأن عقود لاعبي الأهلي، وخاصة ما يتعلق بصفقة أحمد سيد زيزو وحقوق الدولة.

وأكد إبراهيم المنيسي أن الأهلي والزمالك يمثلان جناحي الرياضة المصرية، مشددًا على أهمية البعد الجماهيري والتنافس الرياضي بين الناديين، لكنه أشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرًا في شكل المنافسة بسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وما صاحبها من زيادة في حدة التعصب.

وقال المنيسي إن المنافسة بين الأهلي والزمالك كانت في السابق قائمة على الود والاحترام المتبادل بين نجوم الناديين، قبل أن تتغير الأجواء مع انتشار «السوشيال ميديا»، التي ساهمت في زيادة حدة الخطاب الجماهيري والتعصب.

وأضاف أن الأمر أصبح أكثر خطورة عندما يتحدث مسؤول في أحد الناديين عن نادٍ آخر، مشيرًا بشكل مباشر إلى تصريحات حسام المندوه خلال ظهوره الإعلامي مع لميس الحديدي، والتي تطرق خلالها إلى أزمة أحمد سيد زيزو وعقده مع الأهلي.

وأوضح المنيسي أن من حق أمين صندوق الزمالك الحديث عن أزمات ناديه وديونه وخطط الخروج من الأزمة، لكنه انتقد دخوله في تفاصيل تعاقد الأهلي مع زيزو، خاصة بعدما أشار إلى أن الزمالك كان قد عرض على اللاعب 80 مليون جنيه، بينما تعاقد معه الأهلي مقابل رقم أقل، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول صحة العقود.

وتابع المنيسي متسائلًا: «هل إنت شفت الأهلي أخطأ؟ هل إنت وقفت على حقيقة عقود النادي الأهلي إيه؟»، مؤكدًا أن الأهلي لا توجد لديه مخالفات في هذا الملف، وأن عقوده تتضمن عقودًا للأداء الرياضي وأخرى للحقوق التجارية، ويتم التعامل معها ضريبيًا.

وأشار إلى أن الضرائب على العقود التجارية تختلف عن العقود الرياضية، مؤكدًا أن النادي الأهلي ملتزم بسداد مستحقاته، وأن هناك جهات رسمية ورقابية مختصة بهذا الملف.

وانتقد المنيسي ما وصفه بتغذية الجمهور باتهامات خطيرة، موضحًا أن الأهلي لم يتدخل في الأوضاع المالية لنادي الزمالك أو يفتح ملفات تخصه، رغم وجود تصريحات لمسؤولين زملكاوية حول حجم الديون والأزمات المالية.

كما تطرق إلى تصريحات ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق والرئيس الشرفي للنادي، والتي تحدث فيها عن وجود مخالفات وهدر مالي داخل النادي، وطالب المنيسي بأن يتم وضع هذه التصريحات في الاعتبار حال مناقشة أي ملفات تخص المال العام داخل مجلس النواب.

وقال المنيسي إن عباس تحدث عن وجود تحقيقات في بعض الملفات، وعن وقائع وصفها بأنها «بلاوي سودا»، مشيرًا إلى حديثه عن إمكانية إحالة بعض الملفات إلى نيابة الأموال العامة.

وأضاف أن الحديث عن إهدار المال العام يجب أن يشمل كل الملفات، مستشهدًا بما وصفه بالهدر الدولاري الناتج عن إيقافات وعقوبات دولية تعرض لها الزمالك، مؤكدًا أن هذه الأموال تستحق المناقشة والبحث.

عدلي القيعي: «بص في ورقتك»

من جانبه، دخل عدلي القيعي، مقدم برنامج «ملك وكتابة»، على خط الرد، متسائلًا عن تصريحات حسام المندوه المتعلقة بحقوق الدولة، في ظل وجود ديون معلنة على نادي الزمالك.

وقال القيعي: «كابتن حسين لبيب قال حوالي 3 مليار ديون سيادية، اللي هي الدكتور حسام المندوه بيقول: لا، دي فلوس الدولة وإحنا لازم نناقشها.. الأهلي لما يعمل كده دي فلوس الدولة، طب الـ3 مليار جنيه دي فلوس مين؟».

وأضاف القيعي منتقدًا الدخول في ملفات المنافس: «ساعات الواحد من كتر بساطته يا أخي بص في ورقتك، يعني ليه بنتكلم على بعض؟ وليه؟».

وأشار إلى أن هناك جهات رقابية ومصلحة الضرائب التي تختص بفحص التزامات الأندية، مؤكدًا أن الأهلي يخضع للرقابة والمراجعة فيما يتعلق بالتزاماته المالية والضريبية.

واختتم القيعي حديثه بالتأكيد على أن الحديث عن وجود تهرب ضريبي من جانب الأهلي لا يستند إلى ما يثبت ذلك، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة أكدت التزام النادي، وموجهًا رسالة لمسؤولي الأندية بعدم إطلاق اتهامات دون سند أو الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة.