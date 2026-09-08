النيل شريان حياة.. مصر تجدد رفضها المساس بالحقوق المائية لدولتي المصب

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الاثنين 7 سبتمبر الجاري، في أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث تناول في كلمته أبرز التحديات التي تواجه المنطقة العربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وفي أبرز ما يتعلق بملف الأمن المائي، أكد عبد العاطي أن نهر النيل يمثل شريان الحياة وركيزة أساسية لأمن مصر والسودان، مشددا على ضرورة التصدي للسياسات والإجراءات الأحادية التي تمس الحقوق المائية لدولتي المصب.

الحقوق المائية لدولتي المصب

وشدد وزير الخارجية على أهمية الالتزام الكامل بالقانون الدولي المنظم للمجاري المائية العابرة للحدود، واحترام حقوق الدول، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمصالحها أو تهديد أمنها القومي، مؤكدا ضرورة تعزيز التنسيق والتكاتف العربي لحماية الأمن المائي لمصر والسودان.

وأكد عبد العاطي أن التطورات الإقليمية المتسارعة لا ينبغي أن تأتي على حساب الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، مستعرضا موقف مصر من عدد من الملفات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وسوريا ولبنان والعراق وليبيا واليمن والصومال.

كما شدد على أهمية تعزيز منظومة الأمن القومي العربي، وتطوير ترتيبات أمنية عربية تعزز القدرة الجماعية على حماية الدول العربية، من خلال دفع التكامل الأمني والدفاعي وتنسيق القدرات العربية المتاحة، والبناء على معاهدة الدفاع العربي المشترك والقرارات العربية ذات الصلة.