بدر عبد العاطي: لا بد من حوار واضح وشفاف بشأن تحديات المنطقة العربية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه لا بد من إجراء حوار واضح وشفاف بشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، في ظل التطورات المتسارعة والأزمات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

وشدد بدر عبد العاطي ، على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية، بما يسهم في التعامل مع التحديات الراهنة ووضع رؤية مشتركة تجاه القضايا والأزمات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية ، أن الحوار والتفاهم يمثلان ركيزة أساسية للتعامل مع الملفات الإقليمية، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة.