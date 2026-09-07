رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: القضية الفلسطينية محور استقرار المنطقة



أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، مشددًا على تمسكها بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب حماية الأونروا ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات.

وقال عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة وامتداده إلى لبنان وسوريا والتوتر مع إيران يعكس مساعي لإعادة تشكيل المنطقة، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي موحد لمواجهة مخاطر اتساع الصراع.

مركزية القضية الفلسطينية

وتابع أن وزيرا خارجية مصر وتركيا بحثا سبل خفض التصعيد واحتواء الأزمات في غزة وليبيا والتطورات المتعلقة بإيران، مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في تحقيق الاستقرار الإقليمي.