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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة غدا في الدوري

الحكم محمود ناجي
الحكم محمود ناجي
أ ش أ

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، الحكم محمود ناجي، لإدارة مباراة فريقي الزمالك وأبو قير للأسمدة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك فريق أبو قير للأسمدة في الثامنة من مساء غد الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

يعاون محمود ناجي في إدارة اللقاء، محمد مجدي سليمان ومحمد محمود لطفي، والحكم الرابع حسن محمود، كما يتواجد في تقنية الفيديو المساعد الثنائي عمرو الشناوي ووليد ناجي.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في جدول الدوري برصيد سبع نقاط، فيما يحتل أبو قير للأسمدة المركز الرابع عشر برصيد ثلاث نقاط.


 

لجنة الحكام بالاتحاد المصري كرة القدم الحكم محمود ناجي

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