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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الروسية تغلق القنصلية الألمانية ردا على غلق المركز الثقافي الروسي في ألمانيا.. تفاصيل

روسيا
روسيا
عادل نصار

كشف حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، تفاصيل إغلاق القنصلية الألمانية في مدينة سان بطرسبورج، قائلا إن هذا القرار الذي أعلنت عنه الخارجية الروسية كان مرشحًا في الداخل الروسي، نظرًا إلى الخطوات الألمانية الأخيرة بإغلاق المركز الثقافي الروسي في ألمانيا.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من جهته، خلال الأيام الماضية، وتحديدًا خلال مشاركته في منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي، أكد على أن روسيا، في حال لم تُقدم على اتخاذ خطوة مماثلة للخطوة الألمانية، فهذا يعني أنها لا تحترم نفسها، وفق هذا التعبير الذي استخدمه لافروف.

وأضاف أن الخارجية الروسية أعلنت اليوم عن إغلاق القنصلية الألمانية في مدينة سان بطرسبورج، وأمهلت الموظفين داخل القنصلية حتى الثامن عشر من الشهر الجاري لمغادرة الأراضي الروسية بشكل كامل.

وأشار إلى أن الخارجية الروسية اتخذت قرارًا بإغلاق معهد «جوته» الألماني وكافة الأنشطة المتعلقة به في جميع الأراضي الروسية، ومعهد «جوته» الألماني، فرعه الرئيسي في العاصمة موسكو، ولديه فروع عديدة في مختلف المدن الروسية.

وأكد أن القرار اتُخذ بإغلاقه ووقف جميع الأنشطة المرتبطة به، كما أكدت الخارجية الروسية في بيانها أنها أمهلت موظفي المعهد، مع ضرورة مغادرة روسيا حتى الثالث عشر من الشهر الجاري.

الخارجية الروسية حسين مشيك موسكو

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