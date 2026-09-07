الرئيس السيسي يعزي رئيسة جمهورية تنزانيا فى وفاة زوجها

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي وصادق المواساة للسيدة "سامية صولوحو" رئيسة جمهورية تنزانيا فى وفاة زوجها "حافظ أمير حسن"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه والشعب التنزاني الشقيق الصبر والسلوان.
وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أتوجه بخالص التعازي وصادق المواساة لفخامة السيدة "سامية صولوحو" رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة فى وفاة زوجها السيد "حافظ أمير حسن" واسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه والشعب التنزاني الشقيق الصبر والسلوان.