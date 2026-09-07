البنك التجاري الدولي يعلن نجاح إتمام الإصدار الاول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB)، في خطوة جديدة تُعزز ريادته ومكانته كأكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الاول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق ش.م.م لصالح "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بقيمة 1.383 مليار جنيه مصري، متولياً العديد من الأدوار الرئيسية في الصفقة وقد قام بدور محوري حيث تولى مهام المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، ومتلقى الاكتتاب، وامين الحفظ.

وقد تم تقسيم الإصدار على شريحتين بلغت قيمة الشريحة الأولى (أ) 987.6 مليون جنية مصري بمدة استحقاق 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (P1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية (ب) 395.6 مليون جنية مصري بمدة استحقاق 19 شهراً وتصنيف ائتماني (A)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

ويُعد هذا الإصدار أول اصدارات برنامج التوريق الممتد لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد حظي بإقبال واسع من المستثمرين بما يعكس الثقة الراسخة في الجهاز المصدر وكفاءة الهيكل التمويلي، واحترافية الجهات القائمة على تنفيذ الصفقة.

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي CIB، قائلاً: "أن هذا الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – باعتباره جهازًا حكوميًا رائدًا في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي – يمثل انطلاقة تاريخية، مؤكداً أن هذا التعاون سيستمر في ترسيخ الشراكة المستدامة التي سنواصل من خلالها قيادة المزيد من الإصدارات بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك معاً، وأضاف ان هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف تقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة".

تأكيدا على هذا التوجه أكد السيد / مصطفى اسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية الجديدة 2025-2031 نجح بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك بهدف توفير سيولة تمويلية مستدامة تمكنه من التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات مضيفا أن ذلك يتفق مع خطة عمل الجهاز لتبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.

وقد شارك البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي EG Bank وشركة CI Asset Management (CIAM)، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد، وليكتمل بذلك فريق عمل متكامل يعكس قوة الإصدار وشفافيته وفق أعلى معايير الكفاءة.