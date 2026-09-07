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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير التخطيط يبحث مع وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين

وزير التخطيط
وزير التخطيط
أ ش أ

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و محمد عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، جهود دفع العلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية بين حكومتي البلدين.

جاء اللقاء على هامش فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار، والتي تُنظم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»، وبمشاركة واسعة من القادة والمسئولين الحكوميين وصنّاع السياسات والمستثمرين.

وأكد رستم، أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين مصر و الإمارات، والحرص على تعزيز التعاون في مجال العمل الحكومي، ودعم جهود البلدين في ترسيخ مبادىء الحوكمة، وتمكين الكوادر البشرية، وبناء القدرات المؤسسية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية التوقيع على تمديد مذكرة التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال تطوير العمل الحكومي.

وأوضح أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الأدوات المهمة لترسيخ ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري للدولة، ليس فقط من خلال الاحتفاء وتكريم النماذج المتميزة، وإنما أيضًا من خلال خلق بيئة تنافسية إيجابية تشجع الجهات الحكومية والعاملين بها على تبني أفضل الممارسات، وتحقيق التحسين المستمر في الأداء.

وأضاف أن الاجتماع شهد توقيع ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ووزارة شئون مجلس الوزراء الإماراتية، لافتا إلى أنها تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين حكومتي البلدين، وتعزيزًا للنجاح الذي حظيت به مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في 2018، وملحقي تمديدها الموقعين في 2022 و 2024، ورغبة من كلتا الحكومتين بالاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية وغيرها من المجالات.

وأعرب رستم، عن تقديره لحكومة الإمارات ، مشيدًا بالتجربة الإماراتية في مجال التميز الحكومي والتي تمثل تجربة عربية متميزة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان سيظل في قلب هذه المنظومة؛ فالتكنولوجيا مهما تطورت، تظل بحاجة إلى كوادر حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار وتحويل الأفكار إلى نتائج على أرض الواقع.

الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محمد عبد الله القرقاوي

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