وزير البترول: زيادة القيمة المضافة من المنتجات البتروكيماوية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية مواصلة تطوير ورفع كفاءة شركات البتروكيماويات، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأصول المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البتروكيماوية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي يقوم به قطاع البتروكيماويات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المنتجات والمواد الأولية اللازمة للعديد من الصناعات، وما يرتبط بذلك من أثر مباشر في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير هذا القطاع باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر وثرواتها.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة العادية لشركة البتروكيماويات المصرية اليوم /الإثنين/ لاعتماد نتائج أعمال العام المالي (2025 - 2026)، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول .

وشدد الوزير على أهمية استمرار جهود رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتعظيم العائد من أصول الشركة، وتعزيز التكامل بين كيانات قطاع البترول، مع التركيز على خفض التكاليف، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوطين الصناعة، والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات وحماية البيئة.

ومن جانبه، استعرض المهندس أحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي (2025 - 2026)، موضحًا أن إجمالي الإنتاج الفعلي من منتج PVC بلغ نحو 78 ألف طن، فيما بلغ إنتاج الصودا الكاوية نحو 125 ألف طن.

وأوضح أن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توفير مدخلات الإنتاج، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية وتحسين الكفاءة التشغيلية، أسهمت في زيادة إنتاجية الشركة بنحو 17% مقارنة بالعام السابق، فضلًا عن تحقيق وفر مالي بلغ نحو 120 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تعزيز حضور منتجاتها بالأسواق الخارجية، حيث ارتفعت صادرات منتج PVC إلى نحو 24 ألف طن خلال العام المالي (2025 - 2026)، بالتوازي مع فتح أسواق جديدة، لاسيما في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، بما يدعم خطط الشركة لزيادة صادراتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأضاف المهندس أحمد موقع أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها الاستثمارية لتطوير وتحديث أصولها ورفع كفاءتها، حيث يجري تنفيذ 80 مشروعًا وعملية بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، إلى جانب عدد من المشروعات المستقبلية التي تستهدف التوسع في المنتجات وتعظيم الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية المتاحة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أكد رئيس الشركة استمرار ترسيخ ثقافة «السلامة أولًا» في جميع أنشطة ومواقع العمل، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء خلال العام المالي سجلت عدم وقوع أي وفيات أو إصابات جسيمة أو حرائق، بما يعكس الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة وسلامة العمليات.

وفي إطار تعظيم التكامل بين شركات قطاع البترول، أوضح رئيس الشركة أن البتروكيماويات المصرية تقوم بتوريد الكهرباء إلى شركتي سيدبك وجاسكو، والمياه المقطرة إلى شركة إيثيدكو، فضلًا عن تصنيع المبادلات الحرارية لصالح شركات أموك وسيدبك وإيثيدكو.

ولفت إلى أن الشركة تقدم أيضا عددًا من الخدمات المتخصصة للشركات الشقيقة، تشمل تأجير معدات الرفع والخدمات المعملية والتدريبية، إلى جانب إدارة وتشغيل المحطة المركزية الثالثة للإطفاء ومكافحة الحرائق لخدمة نحو 15 شركة بالمنطقة الجغرافية، بما يعزز التكامل والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة داخل قطاع البترول.