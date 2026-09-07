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لاعبو الزمالك بتقنية الذكاء الاصطناعي.. هكذا ظهروا في الثمانينات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبو الزمالك بتقنية الذكاء الاصطناعي.. هكذا ظهروا في الثمانينات

لاعبي الزمالك في الثمانينيات
لاعبي الزمالك في الثمانينيات
ميرنا محمود

شارك الإعلامي سيف زاهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور المعدلة بالذكاء الاصطناعي لعدد من لاعبي نادي الزمالك.

وظهرت الصور بشكل تخيلي يعيد لاعبي الفريق إلى حقبة الثمانينات، من خلال الملابس وتسريحة الشعر والأجواء التي تحاكي شكل نجوم الزمالك في تلك الفترة.

وعلق سيف زاهر على الصور قائلا: «تطبيق الزمالك يشارك في تريند التوأمين بين لاعبي الفريق»، وسط تفاعل من متابعيه مع الفكرة والطريقة المختلفة التي ظهر بها لاعبو الفريق.

ويستضيف الزمالك فريق أبو قير للأسمدة في الثامنة من مساء غد الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

سيف زاهر الزمالك لذكاء الاصطناعي الثمانينات

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