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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة طلب أحمد فتوح 50 مليون جنيه من الزمالك

احمد فتوح
احمد فتوح
ميرنا محمود

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة ما تردد بشأن مطالبة أحمد فتوح، لاعب الفريق، بالحصول على 50 مليون جنيه، مؤكدًا أن إدارة النادي لم يصلها أي طلب بهذا الشأن.

وقال المندوه، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن لاعبي الزمالك يطالبون بمستحقاتهم المالية، وهو أمر طبيعي ويعد حقًا لهم، مشيرًا إلى أن الفريق حصل على نحو 75 إلى 80% من مستحقات الموسم الماضي حتى الآن.

وحول موقف أحمد فتوح، أوضح المندوه أن اللاعب لا يتذمر من مستحقاته، قائلًا: «أنا مش عارف أتذمر فتوح فين، فتوح مصاب»، مؤكدًا أن إدارة النادي لم يصلها أي حديث من اللاعب أو وكيله بشأن عدم شعوره بالتقدير أو رغبته في الرحيل.

وأضاف أن الزمالك سبق وجدد تعاقد فتوح عقب تولي المجلس الحالي المسؤولية، موضحًا أن وكيل اللاعب حضر وتحدث مع إدارة النادي بشأن تفاصيل التعاقد.

وعن الأنباء التي أشارت إلى رغبة فتوح في الحصول على 50 مليون جنيه، شدد المندوه على عدم صحة ما تردد، قائلًا: «المعلومة دي مسمعتهاش من حد خالص، لا منه، ولا من وكيل أعماله، ولا من جهاز الكورة».

كانت أنباء قد ترددت خلال الفترة الماضية حول وجود أزمة بين فتوح والزمالك بسبب مستحقاته المالية وقيمة عقده، إلا أن أمين صندوق النادي نفى وصول أي مطالب رسمية بهذا الشأن إلى إدارة القلعة البيضاء.

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