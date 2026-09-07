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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقية اعتراض الرقابة على فيلم يجسد حياة اعتماد خورشيد

اعتماد خورشيد والفنان عمر خورشيد
اعتماد خورشيد والفنان عمر خورشيد
سعيد فراج

كشف الفنان عمر خورشيد، حقيقة اعتراض الرقابة على المصنفات الفنية على فيلم يتناول حياة الراحلة اعتماد خورشيد. 

وقال عمر خورشيد، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن هذا الفيلم متوقف منذ 5 سنوات عن جده وجدته، ولا يعلم سر تجدد الحديث عن هذا العمل مجددا رغم مرور 5 سنوات على توقفه.

اعتماد خورشيد 

تُعد المنتجة اعتماد خورشيد من الأسماء البارزة في مجال الإنتاج السينمائي ومعامل الطبع والتحميض، حيث أسست «معامل اعتماد خورشيد»، التي ساهمت في مونتاج عدد من الأعمال الفنية منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي وحتى فترة السبعينيات.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت المعامل في مونتاجها «العزاب الثلاثة»، و«المغامرة الكبرى»، و«الحسناء والطلبة»، كما خاضت اعتماد خورشيد تجربة الإنتاج السينمائي، وقدمت عددًا من الأفلام من بينها «أولاد الملجأ» و«جمعية قتل الزوجات الهزلية».

كما أسست شركة للإنتاج السينمائي بالتعاون مع صلاح رمسيس والفنانة لبنى عبد العزيز، وشاركت من خلالها في إنتاج مجموعة من الأعمال السينمائية.

وكانت اعتماد خورشيد قد كشفت في وقت سابق عن تعرضها لوعكة صحية، ونشرت صورة لها أثناء وجودها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكري، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك».

وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت اعتماد خورشيد من أحمد خورشيد، والد عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد، قبل أن تتزوج لاحقًا من صلاح نصر، مدير المخابرات العامة المصرية خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واستمر زواجهما حتى وفاته.

وفي سياق آخر، حرصت الفنانة علا رامي على تقديم واجب العزاء للمنتجة والفنانة اعتماد خورشيد في وفاة نجلها أحمد خورشيد، وذلك خلال مراسم العزاء التي أقيمت في مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوي.

وشهد العزاء حضور الفنان إيهاب خورشيد، شقيق الراحل، إلى جانب الفنان عمر خورشيد، نجل شقيق الراحل أحمد خورشيد، بالإضافة إلى عدد من أفراد العائلة والأصدقاء الذين حرصوا على مساندة الأسرة.

اعتماد خورشيد عمر خورشيد الفنان عمر خورشيد الفنانة اعتماد خورشيد

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