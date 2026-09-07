«كرم مطاوع» اسمًا للدورة الخامسة.. «مهرجان فنون الأداء» يحتفي بالمواهب الشابة

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان فنون الأداء» بالمعهد العالي للفنون الشعبية، والتي تحمل اسم الفنان الراحل كرم مطاوع، بمشاركة خمسة عروض مسرحية من تقديم مجموعة من المواهب الشابة بالمعهد.

وتقام الدورة تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف الدكتور ولاء محمد، وكيل المعهد ورائد اللجنة الفنية، ومحمد الحوفي، مسؤول رعاية الشباب، بينما يتولى اتحاد الطلاب تنظيم وإدارة المهرجان برئاسة الطالب عمرو محروس، رئيس الاتحاد، والطالب محمد الزيدية، مدير المهرجان.

وتشهد الدورة احتفاءً خاصًا باسم كرم مطاوع، تقديرًا لإسهاماته في المسرح المصري والعربي ومسيرته الفنية، بالتزامن مع تقديم مجموعة من التجارب المسرحية التي تعكس مواهب وطاقات طلاب المعهد.

افتتاح الدورة الخامسة من «مهرجان فنون الأداء»

ويُقام حفل الافتتاح يوم الأربعاء 9 سبتمبر، من إخراج عمرو محروس على أن تنطلق العروض المسرحية في اليوم التالي، وتُقدم يوميًا في تمام الثامنة مساءً على مسرح السامر.

ويبدأ جدول المنافسات يوم الخميس 10 سبتمبر بعرض «الطوق» من إخراج أدهم صفوت، يليه يوم الجمعة 11 سبتمبر عرض «ستيجما» من إخراج ماب جاسور، ثم عرض «بتول» يوم السبت 12 سبتمبر، من إخراج ياسين الغمري.

ويشهد يوم الأحد 13 سبتمبر تقديم عرض «أبدو ولكني لست» من إخراج حبيبة حجازي، بينما تختتم المنافسات يوم الإثنين 14 سبتمبر بعرض «سيرة بني زوال» من إخراج منير السيد. وتُسدل الستارة على فعاليات الدورة مساء الثلاثاء 15 سبتمبر، من خلال حفل الختام وتوزيع الجوائز على العروض والعناصر الشبابية المتميزة.

وتأتي الدورة الجديدة في إطار اهتمام المعهد بدعم المواهب الطلابية وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الشابة لخوض تجارب مسرحية متنوعة، إلى جانب تشجيعهم على تقديم رؤاهم الإبداعية والتفاعل المباشر مع الجمهور ولجان التحكيم.