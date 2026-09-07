قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الأونروا: الدعم المصري للوكالة يمثل طاقة صد أمام الهجمات ضدها
الخارجية الروسية تغلق القنصلية الألمانية ردا على غلق المركز الثقافي الروسي في ألمانيا.. تفاصيل
الجيش اليمني يستهدف "اليتمة" بالراجمات ويتقدم نحو "ذي ناعم" في البيضاء
الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة الرطبة حتى 13 سبتمبر.. وانخفاض طفيف تدريجي وشبورة مائية
وزارة النقل: التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات لضبط الشاب الظاهر في فيديو تحطيم مرايات قطار مطروح واتخاذ الإجراءات القانونية حياله
عداد الكهرباء مسبق الدفع.. كيف تتصرف عند ظهور رسالة خطأ أو عطل؟
بدء تشغيل 6 فروع توثيق في 5 محافظات بمجمعات الخدمات الحكومية بقري «حياة كريمة»
ارتفاع 800 جنيه ومفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية فض رابعة لـ 23 سبتمبر
أصعب أيامها.. تطورات حالة نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة | خاص
الجيش اليمني يسحق الحوثي.. ضربات مباغتة بمأرب وتوسيع السيطرة في الجوف والبيضاء وتعز
بعد رحيله عن ليفربول.. الهلال يتعاقد مع ريتشارد هيوز مديرا رياضيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«كرم مطاوع» اسمًا للدورة الخامسة.. «مهرجان فنون الأداء» يحتفي بالمواهب الشابة

مهرجان فنون الأداء
مهرجان فنون الأداء
تقى الجيزاوي

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان فنون الأداء» بالمعهد العالي للفنون الشعبية، والتي تحمل اسم الفنان الراحل كرم مطاوع، بمشاركة خمسة عروض مسرحية من تقديم مجموعة من المواهب الشابة بالمعهد.

وتقام الدورة تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف الدكتور ولاء محمد، وكيل المعهد ورائد اللجنة الفنية، ومحمد الحوفي، مسؤول رعاية الشباب، بينما يتولى اتحاد الطلاب تنظيم وإدارة المهرجان برئاسة الطالب عمرو محروس، رئيس الاتحاد، والطالب محمد الزيدية، مدير المهرجان.

وتشهد الدورة احتفاءً خاصًا باسم كرم مطاوع، تقديرًا لإسهاماته في المسرح المصري والعربي ومسيرته الفنية، بالتزامن مع تقديم مجموعة من التجارب المسرحية التي تعكس مواهب وطاقات طلاب المعهد.

افتتاح الدورة الخامسة من «مهرجان فنون الأداء»

ويُقام حفل الافتتاح يوم الأربعاء 9 سبتمبر، من إخراج عمرو محروس على أن تنطلق العروض المسرحية في اليوم التالي، وتُقدم يوميًا في تمام الثامنة مساءً على مسرح السامر.

ويبدأ جدول المنافسات يوم الخميس 10 سبتمبر بعرض «الطوق» من إخراج أدهم صفوت، يليه يوم الجمعة 11 سبتمبر عرض «ستيجما» من إخراج ماب جاسور، ثم عرض «بتول» يوم السبت 12 سبتمبر، من إخراج ياسين الغمري.

ويشهد يوم الأحد 13 سبتمبر تقديم عرض «أبدو ولكني لست» من إخراج حبيبة حجازي، بينما تختتم المنافسات يوم الإثنين 14 سبتمبر بعرض «سيرة بني زوال» من إخراج منير السيد. وتُسدل الستارة على فعاليات الدورة مساء الثلاثاء 15 سبتمبر، من خلال حفل الختام وتوزيع الجوائز على العروض والعناصر الشبابية المتميزة.

وتأتي الدورة الجديدة في إطار اهتمام المعهد بدعم المواهب الطلابية وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الشابة لخوض تجارب مسرحية متنوعة، إلى جانب تشجيعهم على تقديم رؤاهم الإبداعية والتفاعل المباشر مع الجمهور ولجان التحكيم. 

كرم مطاوع عمرو محروس مهرجان فنون الأداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

الحكم محمود ناجي

محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة غدا في الدوري

مودريتش

تواجد مودريتش.. مدرب كرواتيا يعلن قائمته لدوري الأمم الأوروبية

أوليسي

بايرن ميونخ: لا يمكننا ضمان استمرار أوليسي معنا مستقبلاً

بالصور

رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات على السوشيال ميديا

رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات الذي اجتاح السوشيال ميديا
رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات الذي اجتاح السوشيال ميديا
رجعنا للزمن الجميل.. سر تريند صور الثمانينيات الذي اجتاح السوشيال ميديا

سوق السيارات يواصل الانتعاش في أغسطس.. ترخيص 67.9 ألف مركبة "زيرو‏"‏

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

أسرع أكلة مغذية للانش بوكس .. اكتشفى طريقة عمل فطائر البرجر

فطائر البرجر
فطائر البرجر
فطائر البرجر

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بـ ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المشاركين بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد تتويجهم بعدد ٦ ميداليات متنوعة في رفع الأثقال

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد