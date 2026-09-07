ترامب: سنحقق فوزا كاسحا في انتخابات التجديد النصفي وسننقذ الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن الجمهوريين سيحققون «فوزًا كاسحًا» في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، متعهدًا بمنع ما وصفه بمحاولات اليسار الراديكالي والشيوعيين والديمقراطيين تدمير البلاد.

وكتب ترامب، منشورا على منصة تروث سوشيال، قال فيه: ”عيد عمال سعيد للجميع، بما في ذلك المجانين اليساريين الراديكاليين والشيوعيين والديمقراطيين الذين سيفعلون أي شيء ممكن لتدمير بلدنا".

وأضاف: “يجب على هؤلاء الأشخاص المختلين، بعد القتال لمدة 10 سنوات، أن يعترفوا أخيرًا بأن رئيسك المفضل (أنا)، يعرف كيف يفوز، ينبغي أن يكونوا مرهقين الآن، لكن للأسف، ليسوا كذلك، سيعطون الأمر فرصة أخيرة لتدمير أمريكا، لكننا لن نسمح بحدوث ذلك، سنفوز بالانتخابات النصفية، وننقذ أمريكا”.