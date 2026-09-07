آيات أباظة تكشف مفاجأة بشأن شائعة ارتباط زوجها عمرو محمود ياسين: عارفة مين اللي وراها.. فيديو

كشفت الإعلامية آيات أباظة تفاصيل تعامل زوجها عمرو محمود ياسين معها خلال فترة علاجها من السرطان، مؤكدة أن المحنة جعلت علاقتهما أقوى، كما تحدثت عن الشائعات التي انتشرت خلال شهر رمضان الماضي بشأن زواجه من أخرى.

وقالت آيات أباظة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن زوجها كان أول من علم بإصابتها بالمرض، وكان يتحمل عنها كثيرًا من الصدمات، مؤكدة أن ما فعله معها خلال فترة العلاج جعلها ترى فيه صفات ومواقف زادت من تقديرها وحبها له: «هو وقف جنبي، المحن بتزود المحبة، عمرو أغلى بكتير من قبل كده، وقف جنبي وقفة ولاد أصول».

وروت موقفًا مؤثرًا لزوجها خلال فترة وجودها في المستشفى، موضحة أنه كان يصر على البقاء بجانبها حتى في ظل ارتباطاته العملية.

وقالت إن شقيقتها أخبرتها في إحدى المرات بأنها لن تبيت معها، لكن عمرو قرر أن يبقى معها في المستشفى، مضيفة: «أختي قالت مش هبات، هو قال لا هبات أنا، وباتوا الاتنين».

وأضافت أن زوجها كان يواصل عمله من داخل المستشفى، موضحة أنها كانت تراه وهو يكتب المسلسل أثناء وجوده بجانبها، وهو ما جعلها تشعر بحبه واهتمامه وخوفه عليها: «كان بيكتب المسلسل وهو بايت معايا في المستشفى، كنت نايمة وشايفاه وهو بيكتب المسلسل، شايفة حبه واهتمامه وخوفه، الموضوع فرق كتير».

وعن الشائعات التي انتشرت في رمضان الماضي بشأن زواج زوجها من امرأة أخرى، أوضحت آيات أنها فوجئت بما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها كانت صائمة شهر رمضان بالكامل، وأن طبيبها كان قد أخبرها بأنه يمكنها الصيام إذا كانت قادرة على ذلك.

وقالت إنها كانت قد استيقظت ليلًا ونظرت إلى هاتفها، لتجد الأخبار المتداولة بشأن الزواج، مضيفة: «لما شوفته قلت عمرو لما هيقرا الكلام ده مش هيعرف يشتغل، لأني عارفة اللي كاتب ده كويس».

وأوضحت أن أكثر ما كان يشغلها وقتها هو تأثير تلك الشائعات على الأشخاص الذين لا يعرفون حقيقة علاقتها بزوجها، قائلة إن البعض قد يصدق ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن علاقتها بزوجها أقدم من تلك الشائعات بكثير، قائلة: «عمرو إحنا نعرف بعض من وأنا عندي 15 سنة، فأكيد مش ده الكلام اللي هيغير حاجة زي دي».