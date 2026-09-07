ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين 2026.. الخطوات عبر مصر الرقمية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خدمة ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين 2026 عبر مصر الرقمية، والفئات التي يحق لها الاستفادة من الخدمة، إلى جانب شروط إضافة المواليد والمستندات المطلوبة لتحديث بيانات البطاقة التموينية.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الدعم وإتاحة الخدمات التموينية إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين.

من هم المستحقون لضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الضوابط للاستفادة من خدمة ضم أفراد الأسرة، في مقدمتها أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة المسجل عليها، وأن يكون مستحقا للدعم وفقا للقواعد المنظمة.

ويشترط كذلك ألا يكون الشخص المراد ضمه مسجلا على بطاقة تموينية أخرى، مع عدم السماح بإضافة الأشخاص المتوفين أو أرباب الأسر المقيدين بالفعل على بطاقات تموينية أخرى.

وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عملية إضافة أفراد الأسرة ومنع تكرار تسجيل المستفيدين على أكثر من بطاقة تموينية.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

تشمل الفئات التي حددتها وزارة التموين للاستفادة من خدمة إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة عددا من الفئات، من بينها مستحقو معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

كما تشمل الفئات المستحقة أبناء الشهداء وزوجة الشهيد، بالإضافة إلى أبناء الأسر البديلة، وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للخدمة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

يشترط لقبول طلب إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة توافر مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة.

كما يجب ألا يكون الفرد المطلوب إضافته مقيدا على بطاقة تموينية أخرى، وألا يكون من الفئات غير المستحقة للدعم التمويني.

وتتضمن الشروط أيضا عدم تسجيل أسماء أشخاص متوفين أو أفراد لا يقيمون مع الأسرة في محل الإقامة نفسه، إلى جانب ضرورة استيفاء البيانات المطلوبة بصورة صحيحة عند تقديم الطلب.

خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين عبر مصر الرقمية

يمكن للمواطن الراغب في الاستفادة من خدمة ضم أفراد الأسرة تقديم الطلب إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

2. اختيار خدمات التموين.

3. الضغط على خدمة «ضم أفراد أسرتي».

4. قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

5. استكمال البيانات المطلوبة وفقا لما يظهر على المنصة.

ويجب على مقدم الطلب التأكد من صحة البيانات المدخلة واستيفاء الشروط المطلوبة قبل إرسال الطلب، لتجنب تأخر أو رفض عملية الإضافة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

يمكن للراغبين في إضافة المواليد اتباع عدد من الخطوات إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية، وتشمل الدخول إلى المنصة، ثم إدخال رقم البطاقة التموينية وفتح حساب جديد في حال عدم وجود حساب للمستخدم.

بعد ذلك يتم اختيار خدمات التموين، ثم كتابة الاسم الأول للأم، واختيار خدمة «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

ويقوم المواطن بعد ذلك بإدخال اسم المولود المراد إضافته رباعيا، ثم إدخال الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد، وتحديد صلة القرابة واختيار «ضم الأبناء»، ثم الضغط على «إضافة».

وبعد إتمام الإجراءات، تصل رسالة إلى رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على منصة مصر الرقمية، وتتضمن كود تفعيل بطاقة التموين.

تحديث بطاقة التموين 2026

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

ويهدف تحديث البيانات إلى رفع كفاءة منظومة الدعم والتأكد من دقة بيانات المستفيدين، بما يساعد على وصول الدعم إلى مستحقيه وفقا للقواعد المنظمة.

ويعد تحديث بيانات البطاقة من الإجراءات المهمة بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في تصحيح أو استكمال بيانات أفراد الأسرة أو استيفاء المتطلبات الخاصة بالخدمات التموينية المتاحة إلكترونيا.

المستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

تتضمن المستندات والبيانات المطلوبة لاستكمال إجراءات تحديث بطاقة التموين مجموعة من الأوراق، وفقا لطبيعة الحالة، وتشمل بطاقة الرقم القومي للأب والأم، وإيصال كهرباء حديث للوحدة السكنية، ووثيقة الزواج.

كما تشمل المستندات بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد، والمؤهلات الدراسية للأبناء، وبطاقات الرقم القومي للمقيمين مع الأسرة من غير الأبناء أو الزوجة، إلى جانب المؤهلات الدراسية للمقيمين.

وفي حالة إضافة فرد من ذوي الإعاقة، يتم تقديم رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة، كما تتضمن البيانات المطلوبة المؤهل الدراسي لرب الأسرة وبيانات المركبات الخاصة، ومنها رقم الشاسيه ورقم المحرك.

خطوات تحديث بطاقة التموين إلكترونيا

يمكن تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال منصة مصر الرقمية عبر اتباع مجموعة من الخطوات، تبدأ بتسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار «خدمات التموين».

بعد ذلك يتم الضغط على خدمة «تفعيل بطاقة التموين»، ثم إدخال بيانات البطاقة التموينية وبيانات المستفيدين المسجلين عليها.

ويقوم المواطن بالضغط على «موافق»، ثم «التالي»، وبعد استكمال الإجراءات تصله رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة، تتضمن كود تفعيل بطاقة التموين.

التظلمات من وقف بطاقة التموين

وفي حالة تعرض بطاقة التموين للوقف ويرغب المواطن في تقديم تظلم، فإن تحديث البيانات واستكمال المستندات المطلوبة يمثلان من الإجراءات المرتبطة بمراجعة موقف البطاقة، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة التموين.

ويستطيع المواطن مراجعة بيانات البطاقة واستكمال ما يلزم من خلال الخدمات التموينية المتاحة على منصة مصر الرقمية، مع ضرورة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة بصورة صحيحة.

تجربة خدمة ضم أفراد الأسرة إلكترونيا

وكانت تجربة إتاحة خدمة ضم أفراد الأسرة قد بدأت في محافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، قبل التوسع في إتاحتها لباقي المحافظات، وذلك ضمن توجه الدولة إلى التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا وتيسير حصول المواطنين عليها.

وتأتي الخدمات الرقمية الخاصة بالبطاقات التموينية في إطار تطوير منظومة الدعم، وتحسين دقة قواعد البيانات، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه المتكرر إلى مكاتب التموين.