ضبط 312 مخالفة تموينية بالوادي الجديد خلال أغسطس.. وضبط 5.6 طن قمح محلي أثناء تهريبه

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حصيلة جهود الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية خلال شهر أغسطس، والتي أسفرت عن تحرير 312 محضرًا ومخالفة تموينية، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وشملت المضبوطات 5.6 طن من القمح المحلي أثناء تهريبه، بالإضافة إلى 800 رغيف سياحي، وشيكارتين من الردة المدعمة، و70 شيكارة يوريا من الأسمدة الزراعية المدعمة، فضلًا عن ضبط 94 جركن زيوت سيارات مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 22 كجم من اللحوم المفرومة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، و269 بطاقة تموينية مجمعة داخل أحد المخابز، و20 علبة سجائر مجهولة المصدر، إلى جانب 34 كيسًا من منتجات «فيجتار وكارتيه ونسكافيه» منتهية الصلاحية.

وضبطت الحملات أيضًا 3 براميل جبنة قديمة «مش» بإجمالي وزن 120 كجم، منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمضبوطات.

وفي مجال حماية المستهلك، تمكنت المديرية من حل 37 شكوى تقدم بها مواطنون عبر أرقام التواصل الرسمية ورسائل الصفحة الرسمية للمديرية.

وفي إطار جهود التفتيش الفني، تم إصدار 431 بطاقة تموينية خلال الشهر، بواقع 66 بطاقة جديدة، و150 بطاقة بدل فاقد، و168 بطاقة بدل تالف، و3 بطاقات تحويل، و44 بطاقة فصل اجتماعي.