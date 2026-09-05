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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
كريم عاطف

قد تكون السيارة أحيانا هي من ينبه قائدها إلى وجود عطل قبل ظهور أي لمبة تحذير على لوحة العدادات، وذلك من خلال أصوات غير معتادة تظهر أثناء التشغيل أو التسارع أو الفرملة. 

لا يعني كل صوت بالضرورة وجود عطل خطير، لكن استمرار الصوت أو ظهوره بشكل مفاجئ يستدعي الفحص لتجنب تفاقم المشكلة وارتفاع تكاليف الإصلاح، وفي جميع الحالات، لا ينصح بتحديد سبب العطل اعتماد على الصوت وحده، لأن ‏الصوت نفسه قد ينتج عن أكثر من مشكلة. 

وإذا كان الصوت جديد أو يزداد بمرور ‏الوقت، فمن الأفضل فحص السيارة لدى فني متخصص، خصوصا عندما يتعلق ‏الأمر بالفرامل أو المحرك أو نظام التعليق، لأن اكتشاف المشكلة مبكر قد يمنع ‏أعطال أكثر تكلفة ويحافظ على سلامة القيادة، وإليك أهم الأصوات الصادرة من السيارة .‏

1- صرير عند الضغط على الفرامل

غالبا ما يشير الصوت الحاد والمتكرر إلى تآكل تيل الفرامل، وقد يتطور الأمر إلى تلف الأقراص إذا تم تجاهله لفترة طويلة.

2- صوت طحن أثناء الفرملة

صوت الاحتكاك المعدني القوي قد يعني وصول تيل الفرامل إلى مرحلة متقدمة من التاكل، ما يستدعي فحص نظام الفرامل سريعا.

3- خبط أو طقطقة فوق المطبات

قد يكشف الصوت عن تلف أو ارتخاء في مكونات نظام التعليق، مثل المساعدين أو بعض أجزاء العفشة، كما يمكن أن يكون مصدره جزء مفكوك أسفل السيارة.

4- طقطقة عند لف عجلة القيادة

إذا ظهرت الطقطقة خصوصا أثناء الانعطاف، فقد ترتبط بمفاصل السرعة الثابتة "CV" أو “ الكبالن”، خاصة في السيارات ذات الدفع الأمامي أو الرباعي.

5- صفير من حجرة المحرك

الصوت الذي يظهر عند التشغيل أو زيادة عدد دورات المحرك قد يكون مرتبط بسير المحرك أو أحد مكوناته، ويحتاج إلى فحص قبل أن يتعرض السير للتلف أو الانقطاع.

6- صوت تكتكة أو نقر من المحرك

قد يرتبط بانخفاض مستوى الزيت أو مشكلة داخلية في المحرك، خصوصا إذا استمر الصوت بعد وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل.

7- خبط أو طرق قوي تحت غطاء المحرك

هذا من الأصوات التي لا ينبغي تجاهلها، إذ قد يشير إلى مشكلة في أجزاء داخلية مثل الصمامات أو المكابس أو أذرع التوصيل، وقد يؤدي استمرار القيادة إلى أضرار جسيمة.

8- صوت طنين أو أزيز أثناء القيادة

قد يكون مصدره أحد أجزاء منظومة نقل الحركة أو رولمان بلي العجلات، كما يمكن أن يرتبط بمكونات أخرى تحتاج إلى تشخيص فني دقيق.

9- صوت هسهسة أسفل غطاء المحرك

قد يدل على تسرب هواء أو وجود مشكلة في أحد الخراطيم أو خطوط التفريغ، وفي بعض الحالات قد يكون مرتبط بتسرب سوائل ساخنة، لذلك يجب التعامل معه بحذر.

10- صوت طقطقة أو فرقعة عند التسارع

قد يظهر بسبب استخدام وقود أقل من الدرجة التي توصي بها الشركة، لكن استمرار الصوت قد يشير أيضا إلى مشكلة في توقيت الإشعال أو تراكم الكربون أو أحد مكونات منظومة المحرك.

السيارة لمبة تحذير لوحة العدادات أصوات أثناء التشغيل عطل الصوت جديد

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