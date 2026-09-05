متى تتحول الحلبة لمادة ضارة؟ إليك الإجابة

تعد الحلبة من المواد الطبيعية التى تمنح الجسم عددا كبيرا من الفوائد الصحية، ولكن عند تناولها بشكل مركز أو كميات كبيرة فإنها تتحول لمادة ضارة.

ووفقا لما ذكره موقع “كيلافند كلينك”، فعند تناول حبوب الحلبة أو استخدام زيت الحلبة، فإنك تستهلك كمية أكبر بكثير من مكوناتها الفعالة، وهنا قد تحدث آثار جانبية غير مرغوب فيها.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة لتناول مكملات الحلبة ما يلي:

إسهال

ألم في البطن وانتفاخ

عسر الهضم

نزيف

انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم)

ضعف الشهية

رائحة جسم غير عادية وحلوة قليلاً

ردود الفعل التحسسية، بما في ذلك الربو

يعتقد أن الجرعات الكبيرة من الحلبة قد تُسبب العقم، والإجهاض، وأمراض الكبد، واضطرابات عصبية ولكن الأدلة ليست قوية.

ويجدر بك أخذ ذلك في الاعتبار إذا كنتَ تُفكّر في إضافة مُكمّل عشبي إلى نظامك الغذائي اليومي.

حتى لو تم دحض جميع الآثار الجانبية المحتملة المرتبطة بالحلبة، فإن استخدام المكملات الغذائية من أي نوع ينطوي دائماً على مخاطر.

إذا اخترت استخدام مكملات الحلبة، فتأكد من استخدام علامة تجارية عالية الجودة تم اختبارها من قبل جهة خارجية" وهذه المنتجات غير خاضعة لرقابة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)".

من المفيد أيضاً التحدث إلى أخصائي رعاية صحية مرخص لديه معرفة بالمكملات الغذائية والأدوية العشبية و يمكنهم إرشادك بشأن الجرعات الآمنة، والعلامات التجارية للمكملات الغذائية عالية الجودة، ومراقبة حالتك تحسباً لأي مضاعفات.