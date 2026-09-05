ثابت ما اتحركش.. سعرالذهب الآن

يستمر استقرار سعر الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم السبت 5-92-2026 على مستوي محلات الصاغة.

الذهب ثابت

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في تعاملات اليوم، استقرارًا دون تغيير.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6335 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7240 جنيها للشراء و 7182 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها للشراء و 6584 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6335 جنيها للشراء و 66285 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية 5430 جنيها للشراء و 5387 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.68ألف جنيه للشراء و 50.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4430 دولار للشراء و 4429 دولار للبيع.