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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تهدد بخسارة رهان مع أشهر يوتيوبر سيارات

تسلا سايبر كاب
تسلا سايبر كاب
عزة عاطف

يقترب صانع المحتوى التقني الشهير ماركوس براونلي، المعروف بلقب (MKBHD)، من كسب رهانه ضد شركة تسلا ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، والمتعلق ببدء مبيعات سيارة الأجرة الذاتية القيادة “سايبر كاب” للمستهلكين بسعر يقل عن 30000 دولار قبل حلول عام 2027. 

ومع تبقي أقل من 4 أشهر على نهاية عام 2026، تبدو فرصة فوز براونلي كبيرة للغاية بعد تعهد قطعه على نفسه بحلق رأسه على الهواء مباشرة في حال أوفت تسلا بوعدها.

تفاصيل الرهان والجدول الزمني للسيارة الخالية من عجلة القيادة

يعود أصل الرهان إلى شهر أكتوبر 2024 خلال فعالية "نحن أوتوماتيكيون" (We, Robot) التي كشفت فيها تسلا عن سيارتها المبتكرة الخالية من عجلة القيادة والدواسات. 

وادعى إيلون ماسك حينها أن تسلا ستبدأ إنتاج السيارة وتسليمها للعملاء بسعر لا يتجاوز 30000 دولار قبل عام 2027. 

وعبر براونلي عن تشككه الشديد في قدرة تسلا على تلبية الموعد المحدد نظرًا للتحديات التنظيمية والتقنية الصعبة التي تواجه القيادة الذاتية بالكامل، مما دفعه للتعهد بحلق شعره أمام الكاميرا إذا نجحت تسلا في تسليم أول سيارة لعميل تجاري بهذا السعر قبل نهاية عام 2026.

التحديثات الأخيرة وشروط التسليم الفعلي للمستهلكين

ورغم الشائعات والتكهنات المتزايدة بعد خروج أول سيارة نموذجية من خط الإنتاج بمصنع تكساس في فبراير الماضي، ومشاركة السيارات في حدث خاص أقيم في 3 سبتمبر 2026، إلا أن هذه الفعاليات اقتصرت على دمج السيارات ضمن شبكة سيارات الأجرة الذاتية (Robotaxi) في مناطق جغرافية محددة دون فتح باب البيع التجاري. 

وتتطلب عملية البيع المباشر للمستهلكين تجاوز عقبات تنظيمية ومعايير أمان صارمة للحصول على تراخيص السير لسيارة لا تحتوي على أدوات تحكم يدوية، وهو ما يرجح كفة براونلي في الرهان الممتد حتى نهاية العام.

تسلا سايبر كاب إيلون ماسك MKBHD سيارات تسلا 2026 القيادة الذاتية

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