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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي مجاهد يكشف سبب تراجع ناصر منسي مع الزمالك

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

تحدث أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، عن الحالة البدنية للمهاجم ناصر منسي، مؤكدًا أن اللاعب لم يصل حتى الآن إلى أفضل جاهزية بدنية مع بداية الموسم، بسبب زيادة ملحوظة في وزنه خلال فترة الإجازة.

الزمالك 

أوضح أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، أن ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يعاني من زيادة واضحة في الوزن، وهو ما أثر على جاهزيته البدنية مع بداية الموسم.

وقال أمير عزمي مجاهد، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «ناصر منسي زود شوية في الإجازة قبل بداية الموسم، وزود كمان في الأكل، وزيادة وزنه واضحة، ويبدو أنه غير جاهز بدنيًا».

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن حالة ناصر منسي الحالية لا تعني تراجع مستواه الفني، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة وقادر على استعادة مستواه مع خوض المزيد من المباريات.

وأضاف أن انتظام ناصر منسي في المباريات سيساعده على استعادة لياقته البدنية والوصول إلى المستوى الذي ظهر به من قبل، خاصة في ظل امتلاكه القدرات التي تؤهله للظهور بشكل مميز مع الزمالك.

وشدد أمير عزمي مجاهد على أن ناصر منسي لاعب جيد، متوقعًا أن يستعيد مستواه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع زيادة مشاركاته ودخوله في أجواء المنافسات بشكل أكبر.

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