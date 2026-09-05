ترتيب الدوري الإسباني قبل موقعة برشلونة غدا وهزيمة ريال مدريد

انطلقت منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2026-2027، مساء الجمعة، بمواجهة قوية جمعت بين ريال مدريد وريال بيتيس على ملعب الأخير.
وتمكن ريال بيتيس من تحقيق فوز ثمين على حساب ريال مدريد بهدف دون رد، ليُلحق بالنادي الملكي هزيمته الأولى في الموسم، ويمنح برشلونة فرصة ذهبية للانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.
ويخوض برشلونة مباراته في الجولة الرابعة أمام فالنسيا يوم الأحد المقبل، بينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو يوم السبت، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لحصد النقاط الثلاث.
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد وبيتيس
- برشلونة – 9 نقاط
- ريال مدريد – 9 نقاط
- ريال بيتيس – 9 نقاط
- أتلتيكو مدريد – 7 نقاط
- ألافيس – 7 نقاط
- أوساسونا – 7 نقاط
- إشبيلية – 6 نقاط
- ديبورتيفو لاكورونيا – 5 نقاط
- راسينج سانتاندير – 4 نقاط
- ليفانتي – 4 نقاط
- ريال سوسيداد – 4 نقاط
- إسبانيول – 3 نقاط
- أتلتيك بلباو – 3 نقاط
- خيتافي – 3 نقاط
- فياريال – نقطتان
- سيلتا فيجو – نقطتان
- فالنسيا – نقطة واحدة
- رايو فاليكانو – نقطة واحدة
- إلتشي – نقطة واحدة
- ملقا – نقطة واحدة