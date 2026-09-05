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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفجير كبير يهز بلدة بني حيان جنوب لبنان وسط تصعيد إسرائيلي متواصل

جنوب لبنان
جنوب لبنان
القسم الخارجي

نفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا كبيرًا في بلدة بني حيان الواقعة في قضاء مرجعيون جنوب لبنان، في أحدث حلقة من سلسلة العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة الحدودية، وسط استمرار التوتر والتصعيد الميداني. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن التفجير أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق البلدة، فيما لم ترد، حتى وقت إعداد هذا التقرير، معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية جراء العملية. 


ويأتي التفجير في سياق عمليات إسرائيلية متكررة في جنوب لبنان، شملت خلال الأيام الأخيرة تفجيرات وقصفًا مدفعيًا استهدف عددًا من البلدات، بينها بني حيان وحداثا وبرعشيت والقنطرة، في وقت تشهد فيه المنطقة الحدودية تحركات عسكرية متصاعدة. 



وتكتسب بني حيان أهمية جغرافية باعتبارها إحدى بلدات قضاء مرجعيون القريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقد سبق أن شهدت خلال الأشهر الماضية عمليات تفجير إسرائيلية مماثلة.

 ووثقت وكالة «رويترز» في أغسطس الماضي تفجيرًا نفذه الجيش الإسرائيلي في البلدة، ما يعكس تكرار العمليات العسكرية فيها. 


وتزامن التصعيد في جنوب لبنان مع استمرار التوتر بين إسرائيل و«حزب الله»، رغم وجود ترتيبات لوقف إطلاق النار، إذ تشير تقارير حديثة إلى استمرار الضربات الإسرائيلية والهجمات المتبادلة في مناطق مختلفة من الجنوب. كما تحدثت تقارير عن عمليات توغل واعتقالات إسرائيلية في مناطق حدودية لبنانية خلال الأيام الأخيرة. 


ويثير استمرار التفجيرات والقصف مخاوف من اتساع نطاق المواجهة في الجنوب اللبناني، خصوصًا مع استمرار العمليات العسكرية قرب المناطق السكنية والحدود.

 وفي ظل غياب تفاصيل رسمية كاملة بشأن أهداف التفجير الأخير ونتائجه، تبقى طبيعة المنشآت أو المواقع التي استهدفتها العملية غير واضحة، بينما تواصل المنطقة تسجيل تطورات ميدانية متلاحقة.

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